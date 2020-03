Într-o şedinţă foto pentru coperta revistei Paper, artista americană a renunţat complet la haine şi poate fi văzută în toată splendoarea, fără nicio textilă pe ea. Puteţi vedea fotografia care a încins imaginaţia milioanelor de fani din toată lumea AICI.

Conform jurnaliştilor de la thesun.co.uk, cântăreaţa în vârstă de 33 ani a făcut spectacol la şedinţa foto care marchează ediţia de primăvară a publicaţiei. Ea apare într-o ispostază cu tentă SF: jumătate om, jumătate cyborg. Pentru acest pictorial au fost folosite şi scanări cu ajutorul camerelor 3D. La originea ideii se află artistul belgian Frederik Heyman.

„Am fost obsedată de viitor atât timp până acum. Ce urmează? Şi apoi m-am întors şi am privit în trecut, la viaţa mea. Am împachetat toate lucrurile despre care am învăţat că m-au ajutat şi rănit, iar asta m-a învăţat infinit mai mult”, a declarat Gaga în interviul de la finalul şedinţei foto.

Noul album al artistei se numeşte Chromatica şi urmează să fie lansat până la jumătatea lunii aprilie.

