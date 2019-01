Lacul lebedelor. Ansamblul de Stat al baletului pe gheaţă ajunge la Bucureşti

Luni, 14 ianuarie, spectacolul LACUL LEBEDELOR – balet pe gheata - va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti.Talentatii balerini-patinatori rusi, membri ai Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg vor interpreta trista poveste a printesei Odette – transformata in lebada printr-un blestem vrajitoresc - pe acordurile celebre ale muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski, intr-un eveniment unic in lume, scena fiind acoperita complet in gheata.





