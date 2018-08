Oxford îl vrea! Puștiul din România a devenit lider în lumea mondială a informaticii

Urăşte limba şi literatura română - fără ca acest lucru să-l fi împiedicat totuşi să obţină la Bacalaureatul din acest an, la proba respectivă, un binemeritat 9,35 - şi se dă în vânt după matematică. Sclipitor e, în schimb, la un cu totul alt obiect: informatica. Cea care l-a ajutat să devină, în doar câţiva ani, unul dintre „copiii minune” ai informaticii din România. Şi nu oricare, ci cel mai tânăr dintre toţi, de gâtul căruia spânzură medalia liderului pe Europa Centrală şi care, din toamnă, va studia informatica la Oxford.





Costin Andrei Oncescu, pentru că despre el este vorba, este absolvent al colegiului „Dinicu Golescu” din Câmpulung (jud. Argeş) şi a bifat, de curând, una dintre cele mai mari realizări în CV-ul de cel mai tânăr informatician din România, reuşind să îşi adjudece, într-o confruntare de care pe care, medalia de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale (CEOI 2018), desfăşurată în perioada 12 - 18 august, la Varșovia (Polonia). „Renumele de cel mai tânăr îl am de pe vremea când eram în clasa a V-a”, îşi începe el povestea.

Între matematică şi literatură

„Încă din clasele primare înţelesesem că matematica era punctul meu forte. Eram îndrăgostit de această disciplină pentru că îmi dădea libertatea de a gândi totul de la zero. Spre deosebire, spre exemplu, de literatura română. Acolo e altceva. Mi se pare de-a dreptul stupid să fii obligat să comentezi un text folosindu-te doar de repere deja consacrate, ştiute, gen cutare sau cutare exeget al unei opere literare pe care nu trebuie decât să-l citezi pentru a obţine o notă maximă. Cu matematică e altă poveste. Nu trebuie să îţi dea cineva mură în gură. Poţi dezvolta orice, atâta vreme cât ai cunoştinţe temeinice. Să nu uităm, la urma urmei, că matematica e definită de logică”, îşi continuă Andrei mica dizertaţie despre cine e mai tare în războiul dintre literatură şi matematică. Evident că, în ceea ce-l priveşte câştigă matematica. Nu şi atunci când vine vorba despre informatică. „Ea este marea mea dragoste, descoperită pe la 11 ani. Totul a început într-a V-a. Am participat la Olimpiada Naţională de Matematică şi, la câteva zile distanţă, la cea de informatică. Ei bine, la această din urmă disciplină, m-am clasat pe locul 3 în înfruntarea cu cei de vârsta mea şi pe 7 în „bătălia” cu toţi informaticienii din gimnaziu (clasele V – VIII). A fost primul meu triumf care m-a făcut să înţeleg că, dacă pot excela în ceva, acel ceva este informatica”, îşi încheie, zâmbind, tirada.

Cel mai tânăr informatician

48 de ore după ce reuşise performanţa de a se situa în primii 7 informaticieni de gimnaziu din România, Andrei ajungea să facă parte din echipa de patru care asigura Lotul Naţional de informatică. Începeau bătăliile internaţionale. „Prima mea participare la o competiţie internaţională s-a produs, totuşi, în clasa a VI-a la Balcaniada de juniori din Macedonia din 2012. Până atunci am luat startul în mai multe întreceri de informaticieni organizate la nivel de tabere de pregătire şi selecţie. Au fost mai multe, dar cele mai dragi sufletului îmi sunt cea de la Sibiu şi cea de la Arad din 2011, când iarăşi am reuşit performanţa de a fi cel mai tânăr performer”, îşi aminteşte puştiul. Că aptitudinile sale pentru informatică erau cât se poate de reale, iar rezultatele departe de o simplă coincidenţă, o demonstrează faptul că, în Macedonia, face una dintre cele mai frumoase figuri.

„Mă aflam la prima participare internaţională. Aveam emoţii dar asta nu m-a împiedicat să fiu desemnat, la sfârşitul Balcaniadei, cel mai tânăr elev din istoria competiţiei. Am câştigat aurul în defavoarea unor elevi cu mult mai mari ca mine care se aflau în clase superioare. De atunci, nu a fost an de gimnaziu să nu particip şi să nu câştig cea mai râvnită medalie. Mai mult, în ultimul an, în clasa a VIII-a, i-am devansat pe toţi cu punctaj maxim; 600 de puncte din 600 posibile”, mai adaugă Andrei, printre ale cărui pasiuni se numără tenisul de câmp şi jocurile de societate.

