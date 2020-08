Şeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara apare purtând masca de protecţie sub bărbie, aspect care a fost amendat de Mircea Badea.

„Eu îl simpatizez pe doctorul Musta, mi se pare un medic extraordinar, să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu despre asta este vorba acum!

Fac un apel la doctorul Musta. Domnia sa poate să zică afirmații care să câștige Premiul Nobel pentru Medicină pentru următorii 20 ani, dar fotografia asta distruge orice spune.

Poza este dărâmătoare. Domnule doctor, ce fotografie este asta?! Dacă vreți ca mesajul dumneavoastră să aibă sens, niciodată lumea nu trebuie să mai vadă o imagine ca asta, cu masca sub bărbie, ca de precupeață în Piața Sudului.

Ori îți pui mască, ori nu. Dacă ești într-un loc unde nu trebuie să porți mască, ți-o scoți, nu ți-o pui pe bărbie.

Unul care poartă masca sub nas mă scoate din minți! Când văd pe unul care poartă masca sub nas, mă apucă nebunia! Și mai sunt și oamenii cu masca sub bărbie…

O astfel de fotografie, cu unul dintre doctorii de top din România, distruge orice ar spune. De ce? Așa este construit creierul uman.

I se întipărește imaginea înainte de a-i rămâne vorbele. Este greșit ca unul dintre cei mai buni doctori să apară așa”, a declarat Mircea Badea la Antena 3.

În urmă cu 6 zile, Musta lansa un apel disperat cu privire la respectarea normelor sanitare.

Într-o scrisoare către „City Doctors”, medicul timișorean atrăgea atenția că situația bolnavilor de Covid-19 putea deveni foarte gravă.

Putea deveni foarte gravă din cauza celor care dau crezare teoriilor conspirației și falselor îndemnuri la „libertate”.

„Fiecare este liber să facă ce vrea cu viața și sănătatea lui, până în punctul în care pui în pericol sănătatea celorlalți.

Este în primul rând vorba despre respectul pentru ceilalți, care ar trebui să primeze, indiferent de măsurile impuse sau nu de autorități”, spunea Musta.

Mai multe detalii despre ce a notat Virgil Musta în scrisoarea respectivă, puteţi citi în acest link.

sursa: dcnews.ro