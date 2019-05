Lovitură pentru Kovesi și Coldea. Documentul a fost făcut public! Cine a semnat pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa, condamnat în dosarul FNI

A fost făcută publică nota de fundamentare pentru aducerea în țară a „tatălui” FNI Nicolae Popa, despre care Sebastian Ghiță spune că a plătit-o din propriul buzunar.





Jurnalista Adina Anghelescu a făcut public documentul, declarând că acesta a stat la baza aducerii în țară a lui Nicolae Popa.

„Până acum, din momentul în care au venit toate dezvăluirile în subiectul acțiunii operative de aducere în țară a condamnatului de la acea vreme, Nicolae Popa, au existat date care au fost oferite opiniei publice prin intermediul Antenei 3. Exclusivitatea este că nimeni nu a văzut acest document. Această notă de fundamentare a stat la baza aducerii în țară a lui Nicoae Popa, sub coordonarea directă a doamnei Kovesi. După cum se vede în acest document, este semnătura doamnei Kovesi. Ea spunea că nu a fost implicată niciodată. Este și semnătura domnului Coldea”, a declarat Adina Anghelescu la Antena 3.

Jurnalista a adăugat că nota de fundamentare este „deschiderea către achiziționarea unui avion particular”.

„Ce e foarte interesant e că această notă de fundamentare e deschiderea către achiziționarea unui avion particular. Știut fiind până atunci că extrădații se aduceau în țară cu avion de linie, aici se pare că aveau nevoie de un avion particular. De ce? Pentru că se apreciază că în situația alegerii unor curse comerciale de linie poate exista probabilitatea respingerii solicitărilor de tranzit sau refuzul comandanților aeronavelor implicate de a îmbarca și transporta un deținut. Aberant! Nu am văzut până acum vreun comandant de aeronavă să spună stop că pe ăsta nu-l iau”.

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, este obiectul unui dosar instrumentat de Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SSIIJ), în care este anchetată aducerea în țară a fostului director al Gelsor, compania ce a administrat Fondul Național de Investiții (FNI), fugit în Indonezia înainte de condamnarea în dosarul prăbușirii Fondului.

În dosarul de la SSIIJ, deschis în urma plângerii lui Sebastian Ghiță, Kovesi este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Procurorii SIIJ acuză că Laura Codruţa Kovesi ar fi pretins şi primit, în cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghiţă în legătură cu extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa.

„Din probele administrate până în prezent în această cauză s-a reţinut următoarea situaţie de fapt - în cursul anului 2011, fostul procuror general al PÎCCJ ar fi pretins şi primit suma de 268.689,36 lei de la persoana vătămată (Sebastian Ghiţă - n.r.) în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, acte constând în extrădarea unei persoane condamnate, care fusese localizată în Indonezia - Jakarta. (...) În perioada 2010 - aprilie 2011, aflându-se în exercitarea funcţiei de procuror general, Laura Codruţa Kovesi ar fi implicat instituţia pe care o conducea în procedura extrădării lui Nicolae Popa, cu încălcarea dispoziţiilor art. 10 din Legea 302/2004, care reglementează competenţa autorităţilor centrale române în materie penală, a dispoziţiilor art. 70 şi următoarele din Legea 304/2004, care reglementează organizarea şi atribuţiile Ministerului Public, şi ar fi dispus suportarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care aveau obligaţia să asigure aducerea în ţară a lui Nicolae Popa şi care făceau parte din Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul IGPR, precum şi a unei persoane care făcea parte din cadrele active ale SRI”, preciza SIIJ într-un comunicat.

