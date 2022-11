Kim Jong – Un și-a arătat fața umană. Este pentru prima oară când apare în public în această ipostază. Foto

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ieșit pentru prima oară cu fiica sa în public. Cei doi au fost surprinși când mergeau de mână să inspecteze lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale. Este vorba de racheta care a fost testată vineri, 18 noiembrie, și a stârnit îngrijorarea Statelor Unite și Coreei de Sud.

Coreea de Nord a testat o rachetă Hwasong-17 care ar fi putut ateriza pe teritoriul SUA. Totuși, cea mai mare surpriză a fost prezența fiicei liderului nord-coreean. Existența fetei nu a fost niciodată confirmată public până acum. Cu toate acestea, nu se cunosc mai multe detalii legată de fată sau de alți copii ai lui Kim Jong Un.

Numele fetiței nu a fost făcut public. Ea pare să aibă în jur de 12 ani. În fotografiile care au apărut în mediul online se poate observa că purta o geacă albă. În aceleași fotografii se vede și cum îl ținea de mână pe tatăl ei în timp ce privesc uriaşa rachetă. În plus, există zvonuri că Kim Jong Un ar avea cel puțin trei copii, două fete și un băiat. Liderul nord-coreean nu a confirmat niciodată aceste informații.

Kim Jong Un reveals his daughter for the first time to the public, at a wholesome father, daughter day out to an ICBM launch. pic.twitter.com/RwHbLMe1LB

— Revolution Radio ⚪ (@Freedom_Slips) November 19, 2022