Kemuel Roig și Fausto Beccalossi vor cânta alături de Al Di Meola la București

AL DI MEOLA va urca pe scena Salii Palatului alaturi de doi muzicieni extrem de talentati, sub denumirea “Al Di Meola Trio”: KEMUEL ROIG, la pian, si FAUSTO BECCALOSSI, la acordeon.





Chitara, pianul si acordeonul in mainile unor instrumentisti geniali, reprezentand garantia unei seri de 27 noiembrie absolut fantastice!

https://www.youtube.com/watch?v=XoeKYfv_mrA

https://www.youtube.com/watch?v=913yoPztQm4

https://www.youtube.com/watch?v=uVE74qwVNs0

https://www.youtube.com/watch?v=K9k5fWyz-8c – concertul din 2017 de la Sala Palatului, un adevart succes!

Categoria de bilete VIP include urmatoarele:

meet & greet package;

prezenta la soundcheck;

intalnire cu Al Di Meola;

poza cu Al Di Meola;

CD cu autograf

Biletele sunt pentru randul 2 din sectorul A , 29 de locuri si pot fi cumparate de pe startickets.ro! Asadar, numarul este foarte limitat!

Informatii cu privire la ora de intalnire cu Al Di Meola vom avea peste cateva zile!

Fabulosul AL DI MEOLA revine in concert, toamna aceasta, intr-un eveniment dedicat noului material discografic, OPUS, aparut la finele lunii februarie, si interpretat la Bucuresti sub umbrela fericirii.

”Acest album marcheaza o noua era in viata mea. Pentru prima data, am compus muzica fiind complet fericit. Am o relatie minunata cu sotia mea, am o fetita si o familie frumoasa, care ma inspira in fiecare zi. Cred ca se simte asta in muzica mea”, a declarat chitaristul.

Portile Salii Palatului se vor deschide incepand cu ora 18.30!

AL DI MEOLA, pionierul unui nou stil de muzica instrumentala, o combinatie unica de sonoritati jazz si tonuri fusion cu elemente latino, transforma acordurile-i in bijuterii muzicale nepretuite.

“Cu OPUS am vrut sa-mi perfectionez abilitatilele compozitionale. In mod evident, evolutia aceasta ma transforma, mai degraba, intr-un compozitor-chitarist decat intr-un chitarist-compozitor”, a conchis Di Meola.

Unsprezece piese minunate, pe care va invitam sa le ascultati live, in aceasta toamna, si pe care le puteti “rasfoi” printr-un click, aici:

https://www.youtube.com/watch?v=HA77VWTBRMc

https://www.youtube.com/watch?v=VycRdRjkusk

AL DI MEOLA, printre chitaristii ce au revolutionat stilul interepretativ, i-a influentat pe: Yngwie Malmsteen (alaturi de care a aparut pe albumul solo al claparului Derek Sherinian, “Black Utopia”, din 2003), pe Richie Sambora (ex - chitaristul Bon Jovi) si cu viteza sa pe John Petrucci de la Dream Theater.

A colaborat cu: Chick Corea, Paco de Lucia, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder, violonistul Jean Luc Ponty, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Larrv Coryell, Steve Winwood, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Jaco Pastorius, Les Paul, Steve Vai, Frank Zappa, Milton Naciemento, Egberto Gismonti, Jimmy Page, Tony Williams, Stanley Clarke, Stevie Wonder si multi multi altii.

Biletele se gasesc pe ticketstore la urmatoarele categorii de preturi:

VIP – 550 lei

Categoria 1 - 299 lei

Categoria 2 - 199 lei

Categoria 3 - 159 lei

Categoria 4 - 99 lei

DESPRE AL DI MEOLA

Al Di Meola (pe numele real Al Laurence Dimeola), nascut pe data de 22 iulie 1954, in New Jersey, SUA, este un chitarist de jazz, jazz-rock, jazz-fusion american, de origine italiana. Unul dintre marii tehnicieni ai chitarei, comparabil cu John McLaughlin, ca tehnica si cu Carlos Santana, ca izvor de inspiratie. "Este singurul artist care a putut sa depaseasca limitele chitarei si sa ajunga mai departe, cu o stapanire incredibila si o indemanare pur si simplu uimitoare", a declarat istoricul in arta chitarei Robert Lynch.

A cantat alaturi de formatia lui Chick Corea, Return to Forever, in anii de studentie la Berklee Colege of Music, Boston (1974-1976). A cantat, de asemenea, in orchestra cu Stanley Clark, Ian Hammer, Paul Simon, John McLaughlin si Paco de Lucia. Cateva dintre albumele sale reprezinta culmi neintrecute intre stilul foarte elegant, extrem de tehnic, de sorginte latino-americana si spaniola: "Elegant Gipsy" (1971), "Casino" (1978), "Splendido Hotel" (1980). La inceputul anilor ‘80, Di Meola este nevoit sa renunte treptat la chitara electrica, din cauza unor probleme de sanatate (tinitus), auzul sau fiind totodata extrem de sensibil la sunetele inalte si puternice. Abia in 2006, Al Di Meola s-a reintors la chitara electrica, a redescoperit-o! In 1996, Al Di Meola formeaza un nou trio impreuna cu Jean-Luc Ponty si Stanley Clarke, numit “The Rite Of Strings”. Aceasta colaborare este imediat urmata de proiectul “Al Di Meola New World Sinfonia″ alaturi de muzicieni celebri din Argentina, Cuba si Israel.

Talentul si contributia sa adusa muzicii si culturii internationale i-au oferit chitaristului american cu sange latin una dintre cele mai prestigioase distinctii acordate de Guitar Player Magazine, Al Di Meola clasandu-se de patru ori pe primul loc in topul celor mai buni chitaristi de jazz ai tuturor timpurilor, o performanta de necontestat nici pana in acest moment.

