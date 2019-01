Juventus Torino deschide pe Arena Națională tabăra de fotbal Juventus Training Camp România – ediția Winter

Eveniment pe Arena Națională. Juventus Torino revine la București cu o tabără de fotbal, iar evenimentul de deschidere are loc pe cel mai important stadion din România.





Juventus Training Camp România – ediția Winter 2019 se deschide pe Arena Națională, luni 7 ianuarie de la ora 13:00, iar ceremonia va fi oficiată de antrenorii italieni trimiși de clubul Juventus pentru a pregăti copiii talentați din România. Juventus Torino, una dintre cele mai titrate echipe din lume, are planuri mari în țara noastră: la vară va deschide o Academie de fotbal la București pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Cunoscutul fotbalist și antrenor român Claudiu Niculescu, una dintre personalitățile care susțin acest proiect, a devenit Ambasadorul Juventus Academy București. Copiii din tabăra de fotbal Juventus Training Camp România – ediția Winter 2019 au șansa de a participa la Campionatul Mondial de Fotbal al Academiilor Juventus, care va avea loc în Italia, în perioada 11-15 iunie 2019. România va merge la turneul final cu două echipe, alcătuite din jucători din generațiile 2006/2007 și 2008/2009. Ceremonia de deschidere se va desfășura după modelul întâlnit la orice eveniment Juventus Academy de asemenea anvergură, în toată lumea: defilarea drapelului Juventus (purtat de cel mai mic și cel mai mare copil din tabără, flancați de antrenorul principal al taberei, Lorenzo Grossi), imnul Juventus, momentul special de la centrul terenului etc. Cei 90 de copii înscriși în tabără, cu vârste între 6 și 13 ani, vor participa la un stagiu de pregătire marca Juventus, cu antrenori de la Academia de fotbal a campioanei Italiei. Este vorba despre Lorenzp Grossi, Stefano Saviotti și Pier Filippo Zanichelli. Lorenzo Grossi, Head Coach al taberei de fotbal JTC România - ediția Winter 2019, este absolvent al unei facultăți tehnice (inginer specializat în motoare). Este director Juventus Camp Italia, Manager al Academiilor Juventus din Europa și a coordonat tabere de fotbal Juventus în Australia, Chile, Elveția, Olanda, Belgia, Argentina, Azerbaidjan, Slovacia, Franța, Columbia, Ecuador și SUA. Stefano Saviotti este absolvent al Universității din Perugia și pregătește tineri fotbaliști în stilul Juventus din anul 2014. Pier Filippo Zanichelli are 26 de ani și este cel mai tânăr antrenor italian care îi va pregăti pe copii la JTCR - Winter. A mai participat la tabere Juventus din Tunis, Melbourne sau Londra. Programul taberei de fotbal JTCR - ediția Winter 2019 include 20 de ore de antrenamente și pregătire tehnică după modelul Juventus, cursuri de limba italiană cu specific sportiv, training media, astfel încât copiii să știe cum să facă o declarație de presă, activități de recreere și socializare. Fiecare copil primește echipament sportiv original Juventus Torino. Juventus Academy București și tabăra JTC România – ediția Winter 2019 sunt aduse în țara noastră de Luigino Pellegrini, fostul agent al lui Roberto Baggio. În vară a avut loc prima acțiune Juventus în țara noastră, tabăra de vară de două săptămâni JTC România – ediția Summer 2018. Intrarea la deschiderea Juventus Training Camp România – ediția Winter 2019 este liberă.

Predicții devastatoare în 2019. „Marele vrăjitor” al Mexicului zguduie o lume întreagă

Pagina 1 din 1