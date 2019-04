Justiția fuge de elucidarea celor două evenimente majore din istoria recentă. „Revoluția”, la instanță după 30 de ani, cu trei inculpați. „Mineriada”, agățată încă la Parchet

Justiția și istoria. În ambele cauze Ion Iliescu, la 89 de ani, este judecat pentru infracțiuni contra umanității, dar mai are de așteptat ani buni ca să-și afle sentința.





O vorba veche românească spune că mai bine mai târziu decât niciodată! Alta ne vorbește de mintea cea de pe urmă a românului… Până la urmă, cu o întârziere de mai bine de un sfert de secol, dosarul evenimentelor din Decembrie 1989 a plecat în instanță și , alături de cel al Mineridei din 13-15 iunie 1990, rămâne cel mai tergiversat dosar din istoria penală recentă a României și a Europei… Am fi spus un bravo Ministerului Public dacă decizia în primul nu ar fi fost umbrită de niște clasări , iar în al doilea de graba procurorului general Augustin Lazăr care ar putea strica treaba chiar mâine.

Despre unele clasări din dosarul Revoluției există deja bănuieli că sunt eronate. Una ar fi cea a lui Igreţ Viorel – fost prim secretar al Comitetului Judeţean de Partid Mureş. În dosarul Revoluției s-a mai dispus clasarea față de Ceauşescu Nicolae, Vlad Iulian , Milea Vasile, Militaru Nicolae, Stănculescu Atanasie Victor, Dumitrescu (Cico) Emil , Eftimescu Nicolae, Hortopan Ion , Brucan Silviu , Mocanu Mircea , Dinu Ştefan - întrucât aceștia au decedat, confirmând încă o dată că justiția tardivă nu poate defini un stat de drept și punându-ne din nou în fața retardului justiției nefuncționale în cazul unor crime contra umanității .

Parte din dosarul „13-15 iunie 1990” zace de 2 ani în camera preliminară

Durata procedurii este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță, în cazul nostru 13 iunie 2017. Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte, Constantin Epure, va anunța miercuri dacă trimite dosarul „Mineriada 13-15 iunie 1990” în instanță sau îl restituie la parchet pentru completări. În cazul în care va opta pentru a doua variantă există posibilitatea să ajungă la Secția pentru investigarea magistraților, așa cum a cerut unul dintre avocații apărării, invocând că printre cei 13 inculpați se numără și Mugurel Florescu. Iar în cazul acesta cercetările vor fi luate de la capăt ceea ar putea duce la trecerea a încă 30 de ani până la soluționare.

Pentru că procurorul general Augustin Lazăr s-a grăbit să trimită dosarul în instanță, deși unele părți vătămate i-au cerut să mai aștepte pentru a fi complet, unii dintre inculpați au cerut retrimiterea la parchet invocând tocmai faptul că la ICCJ a ajuns doar o bucată.

Ce lipsește din dosarul de la Înalta Curte

Parchetul a identificat până acum în jur de 1400 părți vătămate și doar 14 inculpați, unul dintre ei, Cico Dumitrescu, decedând între timp, rămânând pe dinafară:

● persoanele implicate în aducerea minerilor la București

● prefecții și comandanții de poliție din județele din care au plecat autobuze, în care erau plasate salopete și bâte, cu oameni ai muncii

● șefii FSN din acele județe

● conducerea TVR care a manipulat prin suspendarea emisiei

● Doru Viorel Ursu, care, potrivit unor surse bine informate, ar fi depus jurământul ca ministru de Interne pe 14 iunie în jurul orei 12

● responsabilii pentru atrocitățile de la Măgurele și Școala de Miliție de la Băneasa, unde au fost duși cei ridicați

De asemenea nu s-a făcut, pentru recuperarea pagubelor de la cei vinovați, inventarul tuturor cheltuielilor cu aducerea în Capitală a „minerilor”, al costurilor cu hrana, cu îmbărcămintea, vodca, de pe traseu și de la Rompexpo, a primelor care s-au dat ortacilor la întoarcerea în Valea Jiului, a pagubelor aduse bugetului de stat cât timp au fost plecați. Toate acestea, plus cheltuielile cu întreținerea a peste 1000 de mineri în unitatea militară de la Băneasa până în august, costurile autobuzelor cărora li s-a dat foc de „oamenii legii” în Piața Universității, ale echipamentelor distruse în TVR înainte de intrarea demonstranților, au fost suportate de toți românii și ar trebui recuperate de la membrii guvernului Roman care au alocat resursele. Acestea au avut ca rezultat morți, răniți, mii de arestări ilegale, 29 de dosare penale făcute la comandă care au durat peste doi ani, dintre care amintim pe ale lui Dumitru Dincă, Marian Ceaușescu, Teodor Mărieș și ziaristului Gorgoman de la „Dreptatea”, generarea primului exod al Românilor, prăbușirea imaginii țării.

Tergiversarea

Prima cauză, pentru care în loc să dureze maximum 60 de zile, cum e legal, procedura de cameră preliminară durează de 22 de luni, a fost că inițial dosarul i-a fost repartizat unei judecătoare despre care se știa că urma să iasă la pensie peste doar patru luni, perioadă care a cuprins și vacanța judecătorească. După pensionarea ei, a ajuns la judecătorul Constantin Epure care, la termenul din 5 martie, la finalul ședinței, cu sala plină, după ce a anunțat termenul final pentru concluzii, a exclamat: „Sper să nevedem la următorul termen, dacă nu mi se întâmplă ceva!”. Cum nu i s-a întâmplat, părțile vătămate speră ca mâine să trimită dosarul spre judecată.

Au fost 40, au rămas 13

Din cei peste 40 de inculpați pe care generalul Voinea îi pusese sub urmărire când i s-a luat dosarul, acum mai sunt doar 13. Sunt judecaţi pentru infracţiuni contra umanităţii:

> ILIESCU ION, la data săvârșirii faptelor, președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și președinte ales al României,

> ROMAN PETRE, prim-ministru al Guvernului interimar al României,

> VOICULESCU GELU VOICAN, viceprim-ministru al guvernului interimar al României,

> MĂGUREANU VIRGIL, director al Serviciului Român de Informații,

> general (rez.) FLORESCU MUGUREL CRISTIAN, adjunct al procurorului general al României și șef al Direcției Procuraturilor Militare,

> IONESCU CAZEMIR BENEDICT, vicepreședinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională,

> SÂRBU ADRIAN, șef de cabinet și consilier al primului ministru,

> COZMA MIRON, președinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”,

> DRELLA MATEI,lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni,

> BURLEC PLĂIEȘ CORNEL, ministru adjunct la Ministerul Minelor,

> general (rez.) DOBRINOIU VASILE, comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne,

> colonel (rez.) PETER PETRE, comandant al Unității Militare 0575 Măgurele, aparținând Ministerului de Interne,

> GHINESCU ALEXANDRU, director al I.M.G.B.

Strania declarație a președintelui Înaltei Curți

Termenul final a fost în zilele de 26, 27, 28 și 29 martie 2019 și, coincidență sau nu, în acea perioadă președintele Înaltei Curți, Cristina Tarcea, afirma la o televiziune de știri că e deranjată că România a aderat prea devreme la CEDO. „Eu pot să vă spun că, din păcate, România întotdeauna s-a cam pripit atunci când a trebuit să-și asume niște obligații internaționale. Și am să vă dau exemplul care mie îmi este cel mai apropiat și de suflet, și de activitate - ratificarea Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cât mai repede în cadrul Consiliului Europei, nu am făcut niciun fel de studiu de compatibilitate, nu am văzut în ce măsură legislația noastră poate să facă față tuturor garanțiilor și exigențelor Convenției, și ne-am trezit cu un val de condamnări care nu se mai termină nici acum”, au fost declarațiile Cristinei Tarcea. Coincidență sau nu, dosarele „Mineriada” și „Revoluția” au fost redeschise fix la solicitarea expresă a CEDO, deoarece procurorii noștri militari le îngropaseră. România a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului în iunie 1994, cu toate că ar fi trebuit s-o facă din primele zile ale lui 1990 pentru ca deținuții politici să aibă posibilitatea să-și caute mai repede dreptatea. După declarația Cristinei Tarcea, o delegație a victimelor a mers la Cotroceni unde au transmis temerea că cele spuse de președintele ICCJ ar putea fi o presiune asupra judecătorului Epure de a restitui dosarul.

