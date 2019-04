Jurnalistul Ion Cristoiu, despre Augustin Lazăr: „El a fost procuror al regimului comunist”

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, duminică, la Antena 3, informațiile privind procurorul general Augustin Lazăr referitoare la refuzul de a-l elibera pe disidentul anticomunist Iulius Filip.





„Stați puțin că știu mașinăria. El a fost procuror al regimului comunist. Punct. Procuror al regimului comunist, ziarist al regimului comunist, fiecare activist al regimului comunist, șofer al regimului comunist, n-am făcut, că zic și eu, altceva decât să îndeplinim misiunile sau datoriile date de funcția noastră.

Sigur, în funcția noastră, am zis eu, unii dintre noi am mai făcut, dar nu ne-a recunoscut nimeni dupa 1990. În consecință, după 1990, eu, Ion Cristoiu, și nu cred că sunt chiar un ziarist fără talent, nu am avut nicio funcție publică.

Domnul respectiv era procuror, a fost opt ani, al Statului Socialist. El apăra legalitatea socialistă. Legalitatea socialistă însemna apărarea socialismului de cei care îl criticau, gen domnul Filip. Apărarea socialismului însemna în perioada, câ domnul Lazăr a fost în cea mai neagră perioadă a lui Ceaușescu, însemna vânarea femeilor care făceau avort, vânarea celor care furau știuleți.

Da, era. Dar era legalitatea socialistă. Domnul Lazăr, el a terminat dreptul, a devenit avocat, ne-a răspuns ce l-a apucat să fie procuror?

În momentul când a devenit procuror, și-a asumat obligativitatea să se întâlnească în viață și cu asemenea cazuri. A fost pus șeful comisiei.

Dar, faptul că el a fost pus de Klaus Iohannis, faptul că el a fost pus de Guvernul Dacian Cioloș, faptul că el a fost impus de Raluca Prună, da? Ei când l-au impus nu au zis „Băi, sunteți nebuni? Cum să pun procuror al unei republici democratice, anticomuniste pe unul care a lucrat?”, pentru că nu avea cum.”, a declarat Ion Cristoiu.

„El nu are mapă profesională. Aiudul este începutul.”, a adăugat Ion Cristoiu.

