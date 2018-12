Marrakech, orașul care este pe primul loc în topul destinațiilor turistice. JURNAL DE CĂLĂTORIE de Dan Andronic

Marrakech. Maroc. Ultima zi a lui 2018. Cred că v-ați plictisit de bilanțuri. Și eu. Așa că astăzi o să vă scriu o cronică de călătorie. O să vă povestesc cât de inspirat am fost să vin aici.





Dar mai ales să-l întâlnesc pe Bimbo Bmb. Datorită lui văd o parte a Marocului în care nu au acces mulți oameni. Pentru că el cunoaște foarte mulți marocani, iar marocanii îl iubesc. Se vede după cum îl întâmpină, cum îl îmbrățișează. J'ai perdu mon téléphone, donnez-moi votre numéro...Și toți i-l dau, de la manageri de hoteluri de lux, la "patroni" de cămile. Nu vă povestesc câte magii a făcut pentru că i-aș strica starea lui de bine.

Prima impresia a fost că m-am întors în India. Poate că în Mumbai sau în Jaipur. Aceelași haos pe străzi, aceeași vibrație prin aer, oameni care vorbesc, care stau, care se roagă, oameni care privesc. Mie îmi place să mă uit la oameni.

Am luat cazare într-un riad, un soi de pensiune, în Medina, orașul vechi, pentru că am vrut să evit cheltuielile și luxul hotelurilor de 4* plus, pentru că mi-am dorit ca fetele noastre să vadă civilizația și cultura arabă mergând pe străzi, nu prin geamul taxiului. 20 de minute de mers pe jos de Jemaa el-Fnaa Un loc extrem de curat, servire impecabilă, un soi de Hilton în Ferentari, cum râdea Bimbo. Riad Tchina.

Și am avut parte de toate aventurile. Sentimentul de nesiguranță atunci când am intrat, înlocuit de fascinația europeanului pentru souk, agresivitatea "ghizilor" de ocazie (să nu acceptați niciodată ajutorul lor), restaurante în care mănânci fantastic, cârciumi pe marginea drumului în care 100 de frigărui de curcan cu seu de oaie costau 18 euro, delicioase.

Și acum o văd pe Carolina cum lingea bățul de fier, sau îmi amintesc cum am mâncat nutella naturală, făcută pe loc din migdale prăjite și alte semințe, într-o dugheană în Ourika, vârf de munte.

Peisajele sunt superbe, cu munții Atlas plini de zăpadă, drumurile foarte bune, iar în trafic trebuie să fii atent la tot. Regula este una singură: cine lovește a greșit! Bineînțeles că au și hoteluri de multe stele, mall, Carrefour, bulevarde cu magazine luxuoase, dar în vacanța asta am spus că (în afară de Revelion) nu cheltuim bani pe confort, ci pe experiențe.

Ceea ce am lăsat la urmă, este ceva ce trebuia să vă spun de la bun început: Marrakech este pe primul loc în topul destinațiilor turistice în 2018. Eu voi încerca să vă explic de ce. Și vacanța de-abia a început!

