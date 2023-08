Jojo a format un cuplu cu unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la Antena 1 în urmă cu mai bine e 20 de ani. Cătălina Grama și Liviu Vârciu s-au cunoscut pe platourile de filmare. Cei doi chiar își făcuse planuri de viitor, iar după câteva luni Vârciu a cerut-o în căsătorie pe actriță.

Horia Brenciu ar fi trebuit să le fie naș de cununie celor doi. Cu toate acestea, cei doi au luat-o pe drumuri separate. Prezentatorul de la Antena 1 a aflat că a fost înșelat de cea care trebuia să îi devină soție. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit definitiv.

Liviu Vârciu a declarat, în urmă cu mai mulți ani, că Jojo a fost marea sa iubire. De asemenea, el a povestit că nu a putut să treacă peste faptul că iubita s-a la înșelat. Mai mult decât atât, soția lui Paul Ipate ar avea pe degetul inelar inițialele prezentatorului de televiziune.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo. În 2000 am cerut-o de soţie. Am făcut şi o prezentare de modă ginere şi mireasă. Am aflat ca m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult.

Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit. Jojo a fost una dintre femeile pe care le-am iubit cel mai mult. Are şi acum iniţialele mele pe inelar, LV, însă le-a transformat între timp în LOVE”, a povestit Liviu Vârciu.