Jennifer Lopez străluceşte într-o rochie elegantă cu spatele gol şi tocuri înalte – sfidând anii – şi intrând cu curaj în afaceri, fâcând publicitate noului său parfum, Promise.

Mamă a doi copii îşi demonstrează abilităţile de a face reclamă noului său produs

J-Lo, care valorează 300.000.000 de lire sterline, a declarat: „Am considerat-o ca pe o oportunitate, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani”. Bineînţeles că are mirosul afacerilor…Anunţul pentru noul său parfum a venit după ştirea că a jucat gratis în noul ei film „Hustlers”. Senzaţionala Lopez explică faptul că a decis să facă acest lucru „din iubire”.

Jennifer a explicat : „Am făcut-o gratis, dar am şi produs filmul. Exact ca Jenny From The Block- fac ceea ce iubesc”. A fost un an excepţional pentru srrălucitoarea femeie de afaceri: nu numai că a împlinit 50 de ani şi pare din ce în ce mai frumoasă, dar s-a şi logodit cu Alex Rodriguez, iubitul său.

Unele surse au avansat ideea unei posibilităţi de a obţine o nominalizare la Oscar

După ce a vrăjit publicul şi fanii săi pentru rolul stripteuzei Ramona din „Hustlers”, ar avea acestă şansă. În aşteptarea LIV Halftime Show al Super Bowl împreună cu Shakira, din februarie, a adăugat: „Aud că e vorba de o platformă extraordinară şi una din cele mai mari din lume pentru a răspândi orice mesaj pe care vrei să-l transmiţi Simt că este o chestiune formidabilă sa ai două femei de origine latină în fruntea Super Bowl”.

