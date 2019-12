Cântăreațul, în vârstă de 30 de ani, s-a trezit cu imaginea cenzurată în care pozează într-o pereche de chiloți. A încălcat orientările privind „nuditatea și activitatea sexuală”, iar acum face o petiție în care cere să i se readucă imaginea la loc. Tânărul de 30 de ani a marcat mișcarea „discriminatorie” și a adăugat că „nu-și poate ajusta dimensiunea”.

Discriminare?

Jason Derulo s-a trezit miercuri că Instagram i- a scos una dintre fotografiile sale recente. Vedeta i-a numit „discriminatori”, întrucât era acoperită … și că „nu-și poate ajusta dimensiunea”

Bărbatul chipeş i-a lăsat pe fani cu gura căscată când a împărtășit imaginea sexy – unde-și arăta cam tot: bicepsul bombat, coapse tonifiate – și…mai ales că s-a lăudat de dimensiunea bărbăției sale.

După ce a primit avertismentul de la Instagram acesta a scris: „’F*k u mean? I have underwear on… I can’t help my size.. #bringbackAnaconda’ – „F * k ? Am lenjerie pe … Nu-mi pot ajusta dimensiunea .. #bringbackAnaconda”.

