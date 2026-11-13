Japonia a avertizat companiile din industria de apărare că ar putea reduce cu până la 50% comenzile planificate pentru anumite rachete și aeronave, după ce Ministerul Finanțelor a propus un buget militar mai mic decât cel anticipat pentru următorii cinci ani, potrivit agenției Reuters. Măsura ar putea afecta inclusiv achizițiile de avioane americane F-35 și planurile de consolidare a capacităților militare ale țării.

Oficialii japonezi au transmis avertismente furnizorilor de armament în contextul unor constrângeri bugetare tot mai mari.

Propunerea Ministerului Finanțelor vizează cheltuieli pentru apărare cuprinse între 50 și 60 de trilioane de yeni (313-376 de miliarde de dolari), în perioada aprilie 2027 – martie 2032.

Suma este mai mare decât bugetul de 43 de trilioane de yeni prevăzut în actualul plan cincinal, dar rămâne considerabil sub nivelul de 80 de trilioane de yeni luat în calcul de unii oficiali din domeniul apărării și parlamentari ai Partidului Liberal Democrat.

Propunerea financiară ar putea determina Japonia să diminueze cu până la 50% comenzile planificate pentru anumite categorii de echipamente militare. Printre produsele vizate se numără rachete și aeronave furnizate atât de companii japoneze, cât și de producători străini.

Printre achizițiile care ar putea fi afectate se află și avioanele de luptă F-35, fabricate în Statele Unite. Aceste aeronave fac parte din programul de modernizare a forțelor aeriene japoneze.

Informațiile au fost furnizate Reuters de patru persoane familiarizate cu discuțiile, care au solicitat anonimatul deoarece nu erau autorizate să vorbească public despre negocieri.

Printre cei mai mari producători japonezi din industria de apărare se numără Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric și Kawasaki Heavy Industries. Primele două companii au refuzat să comenteze informațiile, în timp ce Kawasaki Heavy Industries nu a oferit imediat un răspuns solicitării Reuters.

Reducerea posibilă a comenzilor apare într-un moment în care Tokyo încearcă să își extindă capacitățile militare, pe fondul tensiunilor regionale și al creșterii puterii militare a Chinei.

Autoritățile japoneze sunt preocupate în special de riscul unui conflict în jurul Taiwanului. Un asemenea scenariu ar putea amenința insulele japoneze din apropierea zonei de tensiune și rutele maritime esențiale pentru economia țării.

Premierul Sanae Takaichi a promis accelerarea programului de consolidare militară. Guvernul său urmează să prezinte până la sfârșitul anului o strategie revizuită de securitate națională și un nou plan de apărare.

Printre prioritățile Japoniei se numără creșterea rezervelor de muniție și dezvoltarea capacităților de utilizare a dronelor militare. Potrivit uneia dintre sursele Reuters, comenzile pentru drone nu ar urma să fie afectate de propunerea bugetară actuală.

Una dintre principalele dificultăți ale guvernului este găsirea unor surse de finanțare pentru angajamentele economice și militare asumate.

Ministerul Finanțelor consideră că o creștere foarte mare a cheltuielilor pentru apărare ar fi dificil de susținut în paralel cu investițiile promise pentru stimularea economiei și cu planul premierului de a reduce taxa pe consum pentru produsele alimentare.

Potrivit surselor citate de Reuters, reducerea acestei taxe ar putea genera un deficit anual de venituri de aproximativ 4,3 trilioane de yeni. Guvernul ar trebui să identifice alte surse de finanțare pentru a acoperi această diferență, printre variantele analizate fiind și utilizarea rezervelor valutare.

Propunerea Ministerului Finanțelor riscă să provoace nemulțumiri în rândul parlamentarilor din Partidul Liberal Democrat care susțin o politică de apărare mai fermă.

Un oficial al partidului, familiarizat cu discuțiile, a declarat pentru Reuters că un buget situat în zona de 50 de trilioane de yeni nu ar fi suficient pentru dezvoltarea capacităților necesare descurajării unui eventual conflict.

Ministrul japonez de Finanțe, Satsuki Katayama, a declarat că propunerea nu a ajuns încă într-o etapă în care să poată fi comentate detalii privind nivelul cheltuielilor.

La rândul său, un reprezentant al Ministerului Apărării a precizat că dimensiunea următorului program de consolidare militară nu a fost stabilită. Poziția oficială este că bugetul trebuie construit în funcție de necesitățile de apărare ale Japoniei.

Discuțiile vor continua în perioada următoare, iar rezultatul lor va influența atât planurile de înzestrare ale armatei japoneze, cât și contractele marilor producători de armament.