IUBITA LUI SORIN OPRESCU a vorbit, în sfârșit! Secretele relației cu fostul primar al Capitalei. EXCLUSIV EVZ

Ce sirene de ambulanțe și câte drame umane! Ce aglomerație și câți medici agitați! Spitalul Universitar de Urgență, punctul de foc al medicinei de urgență, a ajuns să fi e denumit, ironic, „spitalul iubitei lui Sorin Oprescu”. Dr. Adriana Nica, actualul manager al Instituției, a ajuns ținta politică a unor răfuieli mai vechi dintre fostul edil și diverse personaje, sacrifi cându-se, colateral, imaginea „Municipalului”. Dr. Nica ne-a spus că ar fi vrut să pună în fața lumii realizările ei profesionale, însă presa a preferat să evite un dialog cinstit și să o întrebe și altceva pe lângă deja clasica șicană: „V-a pus Oprescu în funcție?”.





Jurnaliștii Evenimentul zilei au stat de vorbă cu Adriana Nica, exact la aniversarea a 40 de ani de existență a Instituției, iar în timpul interviului, întrebările au devoalat laturile ei de femeie dură, manager calculat, cât și cea de iubită „favorizată” de Sorin Opescu. Are 41 de ani, se iubește cu fostul primar al Capitalei de opt ani și, după cum spune chiar ea, nu se joacă „de-a managerul” și ar vrea să lase ceva în urma sa.

- Evenimentul zilei: De când conduceţi acest spital?

- Adriana Nica: Eu sunt manager de la 1 februarie 2017, am fost interimar până în august, după care am dat concurs şi am devenit manager plin.

- Aţi luat postul prin concurs? S-a vehiculat în presă că nu a fost deloc aşa...

- Interimatul a fost de 6 luni, după care am dat concurs şi am obţinut postul. Aşadar, absolut totul a decurs conform legii!

- S-a vorbit mult despre viața dumneavoastră personală şi despre asocierea cu medicul Sorin Oprescu...

- Da, avem o relaţie de foarte mulţi ani, pe care mi-am asumat-o şi eu, şi pe care şi-a asumat-o şi Sorin Oprescu. N-am ascuns niciodată lucrul acesta.

- Vă sfătuiți cu el?...

- Da, mă sfătuiesc cu Sorin Oprescu. Dar deciziile le iau numai cu echipa managerială și doar așa se iau hotărârile finale. Când era manager, Sorin Oprescu a făcut din Municipal cel mai dezvoltat spital din România! Din păcate, ceea ce s-a întâmplat atunci nu s-a menţinut după aceea. Avem angiografe de pe vermea lui Sorin Oprescu care sunt funcţionale şi astăzi. A fost o plus valoare pentru spitalul acesta, trebuie s-o recunoaştem. A lăsat multe lucruri în urmă. Avem aparate cu care se fac acum proceduri pentru anevrismele cerebrale.

- V-a pus în gardă că veţi avea probleme din cauza relaţiei?

- Desigur. Asta şi pentru că sunt mulţi oameni care nu-şi doresc schimbarea. Oameni din interior.

- Vă simţiţi destul de puternică să conduceţi un spital de o asemenea anvegură?

- Da, pentru că eu, de când am terminat facultatea, am venit în acest spital ca rezident. Aici m-am născut ca medic. Până anul trecut, când am câştigat postul de manager, la data de 25 iulie 2017 mai exact, am fost şef de Secţie în Terapie Intensivă. Este o secţie foarte grea, poate cea mai grea. Am văzut exact care sunt deficienţele acestui spital. Eu consider că este important să vii din interiorul unui spital, să-l cunoşti, iar specialitatea mea mi-a dat posibilitatea să descopăr oameni din toate specialităţile medicale şi chirurgicale. Ne întâlneam în gardă, cu chirurgii lucram zilnic... Inevitabil, i-am cunoscut pe aproape toţi medicii din spital, am ştiut mereu ce pot să fac pentru această instituţie.

- Care au fost problemele pe care le-aţi întâlnit când aţi preluat mandatul?

- În primul rând, moştenirea lăsată de cei care au condus instituţia înainte. Spre exemplu, am găsit un aparat care fusese cumpărat de mai mulţi ani, dar care nu fusese niciodată pus în practică. Este vorba despre aparatul mobil de radiologie, care a fost descoperit de mine și de către directorul medical într-o vizită într-un spațiu administrativ al spitalului pe care trebuia să-l supunem unui proces de curățare și igienizare, așa cum facem conform planului anual în spital. L-am găsit într-o cutie. Am plecat de la înscrisurile de pe acea cutie și am identificat în interiorul ei un aparat de radiologie intraoperatorie achiziționat de spital în noiembrie 2014, de care noi aveam atâta nevoie în spital. Anul trecut l-am și inclus în lista de investiții, pentru că mi-l doream foarte mult.

- Cât de important este pentru spital aparatul?

- Este un aparat multifuncțional pe care îl folosesc inclusiv chirurgii pentru calculii biliari care se găsesc pe calea biliară principală și, printr-o intervenție minim invazivă, acești calculi pot fi extrași și pacientul nu mai este supus unei intervenții chirurgicale clasice. Este un aparat pe care spitalul și-l dorea, clinicile de chirurgie și-l doreau. Anul trecut nu l-am achiziționat pentru că fila de buget a venit prea târziu. Am primit astăzi (n.r. marți, 13.11. ac) avizul și de mâine poate fi funcțional în cadrul spitalului.

- Acest aparat este pentru radiologie intervențională. Aveți radiologi care să stăpânească acest domeniu?

- Da. Din fericire, noi, la Spitalul Universitar nu ducem lipsă de personal calificat în toate domeniile, pentru că suntem și în apropierea Universității de Medicină și Farmacie. Mare parte din cadrele didactice ale acestei universități sunt medici la noi în spital, profesori renumiți. Ei sunt cei care pregătesc rezidenții și studenții, viitorii medici. Nu ducem lipsă de personal în niciun domeniu și în nicio secție.

- A fost o problemă de birocrație, de gestionare a inventarului de către fosta administrație?

- Știți cum stau lucrurile? Mi s-a spus că nimeni nu știa de acest aparat, pentru că cei care l-au achiziționat atunci, în 2014, au plecat din spital. Totuși, noi l-am identificat în contabilitate. Directorul financiar-contabil de la vremea respectivă a spus, inițial, că nu știe despre ce aparat este vorba, însă, când a controlat mai bine în contabilitate, a văzut că există. Numai că am avut supriza ca, după ce a fost identificat, să aflăm că firma distribuitoare dăduse faliment, și a trebuit să-i găsim pe cei care au preluat distribuția mărcii respective în România. Am vorbit personal cu distribuitorul pe care l-am rugat să vină să ne facă verificările, să ne dea buletinul de verificare, pentru că există un amplu proces care stă la baza autorizării acestui aparat. Toate demersurile au început din luna mai, de când l-am găsit, și acum avem autorizația.

- Cum ajută acest aparat bolnavul și spitalul?

- Scade durata medie de spitalizare și scad costurile pentru spital. Pacienții se vor recupera mai repede. Este un plus pentru spitalul nostru. Într-un spital universitar nu se poate să nu ai un astfel de aparat mobil pentru radiologie intraoperatorie. Adică să poată fi folosit în mai multe săli de operație.

- Cât a costat?

- Spitalul l-a achiziționat la prețul de 200.000 de euro, nounouț. Dacă era pus în funcțiune atunci când a fost achiziționat își amortiza o parte din cheltuieli până acum.

Bloc operator nou de 14 milioane de euro

- Ați „descoperit” și un Bloc Operator Central lăsat în paragină...

- Așa este. Îmi doresc să dotăm Blocul Operator Central. Proiectul meu de management se bazează tocmai pe deschiderea BOC, care să fie dotat la standarde înalte, astfel încât să putem să oferim cele mai bune condiţii pacienţilor. Suntem în procedura SICAP (sistemul informatic colaborativ pentru mediul performant de desfășurare al achiziților publice) de o lună de zile, sunt şi contestaţii... Lumea achiziţiilor publice este aşa cum este, se întârzie foarte mult până se să drumul procedurii... Valoarea este foarte mare, vorbim de o investiţie de 14 milioane de euro. Să nu uităm că vom dota 11 săli. Unele sunt dedicate politraumelor, adică sunt multifuncţionale pe tot ce înseamnă politraumă cerebrală, toracică, ortopedie etc. Toate sălile de operaţie sunt incluse sub acelaşi acoperiş. Îmi doresc să rămână şi sălile de pe etaje, acolo unde cererea pentru operaţii este imensă.

- Cu ce se mândrește în ziua de azi Spitalul Universitar?

