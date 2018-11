Iubita lui Botezatu trece prin CLIPE CUMPLITE! MĂRTURISIRILE care îl vor SPERIA pe designer: „Am cerut niște medicamente...”

Iubita celebrului designer Cătălin Botezatu, Monica Hill trece prin momente dificile, în timp ce participă la un concurs de frumusețe în China.





Monica Hill a făcut declarații halucinante pentru Cancan.ro, referitoare la momentele cumplite prin care a trecut la acel concurs.

Sexy-bruneta i-a acuzat pe organizatori de rele tratamente și că a fost nevoită să suporte condițiile inumane pe care le-au impus organizatorii.

„Nu avem mâncare, fetele leșină pe capete și este mai rău decât pare. Nu avem mâncare bună. Am slăbit patru kilograme de când am venit în China. Organizatorilor nu le pasă de cum ne simțim, ei vor doar un show mare. Fetele leșină pe capete. Dacă ceri medicamente, nu te bagă nimeni în seamă. Eu am cerut niște medicamente acum 10 zile și încă nu le-am primit”, a declarat Monica Hill, potrivit Cancan.ro.

”În fiecare dimineață ne cântăresc pentru că vor să fim cât mai slabe. În cel mai bun caz, reușim să dormim câte șase ore pe noapte. Acum o oră, a leșinat o fată în fața mea. A fost proba eliminatorie pentru costum tradițional. Au ridicat-o așa leșinată ca să-i jurizeze costumul. Cred că o să câștige cine supraviețuiește aici”, a mai spus Monica Hill.

