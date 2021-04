8 aprilie

Italia pune capăt cenzurii aplicate filmelor. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 8 aprilie s-au născut Albert I, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar.

Pe 8 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermas. Nimic în ”Kalendarul” vechi, de la daci. În calendarul folcloric mai recent este o singură menţiune despre Sf. Apostol Irodion, “care se ţine de oameni ca să se spele de boale vechi” Antoaneta Olteanu, citând Speranţia, V, pag 15.

“Evenimentul Zilei” din 8 aprilie 1986 a fost că actorul Clint Eastwood a fost ales primar în Carmel, statul California cu o majoritate de 72,5%. Eternul justiţiar din westernuri, indignat de aroganţa şi nedreptăţile administraţiei locale, a vrut să facă puţină ordine şi în oraşul în care locuia. A reuşit să facă mai tot ce a promis alegătorilor: în cei doi ani cât a fost primar a avut un salariu de 200 dolari pe lună şi nu se ştie de nicio afacere necurată făcută cu bani publici. El a ținut localitatea curată, a reparat drumurile, a îmbunătățit iluminatul public, a renovarat patru clădiri publice, a inaugurat un parc și alte măsuri ecologice de păstrare a naturii şi a deschis mai multe librării, unele pentru copii.

Spre deziluzia locuitorilor din Carmel, Clint Eastwood a refuzat un al doilea mandat: “…nu doresc o carieră de om politic şi apoi… nu pot să-mi folosesc Coltul!” a spus marele actor şi regizor, cu mult umor.

Italia pune capăt cenzurii aplicate filmelor pentru motive politice, religioase și morale. Cineaștii vor trebui să își clasifice filmele numai în funcție de vârsta publicului căruia i se adresează.

Apărută în anul 1914, la începuturile cinematografiei, legea cenzurii italiene a scos din circulație, de-a lungul timpului, filme celebre, între care, Ultimul tango la Paris.

Ministrul italian al culturii, Dario Franceschini a anunțat săptămâna trecută, abolirea legii cenzurii cinematografice: ”Sistemul de control și intervenție care permitea încă statului să intervină în operele artiștilor este definitiv abolit”, a spus ministrul. În consecință, nu va mai fi posibilă blocarea intrării pe ecrane a unui film nou, sau tăierea unor secvențe din motive morale, politice sau religioase. Decizia producătorilor de filme de a clasifica nivelul de audiență pe vârste va fi verificată însă, de o nouă comisie compusă din 49 de membri aleși din industria cinematografică, între care vor fi și experți în educație și în dreptul animalelor.

”Este o formă de autoreglementare, pentru că ne-am maturizat suficient”, a spus realizatorul Pupi Avati, al cărui film, Bordella, a fost cenzurat în 1970.

Zeci de mii de filme au fost cenzurate în Italia în ultimul secol, în special din motive politice, morale și religioase. Cel mai celebru dintre ele, în anul 1972, a fost filmul lui Bernardo Bertolucci, Ultimul Tango la Paris, nominalizat de două ori la Oscar, ale cărui exemplare au fost distruse în totalitate, cu excepția a trei, conservate ca dovadă a încălcării legii.

Potrivit unei anchete a Cinecensura, o expoziție online propusă de ministerul culturii arată că 274 de filme italiene, 130 filme americane și 321 filme din alte țări au fost cenzurate total în Italia după anul 1944. Alte 10.000 filme au fost modificate, într-un fel sau altul, inclusiv filme celebre ale lui Federico Fellini.

Despre cenzură am sentimente amestecate. În general sunt credincios sloganului pe care l-am văzut la Paris, pe zidul Sorbonei, în toamna anului 1969: ”Este interzis să interzici!” . Cred că operele de artă nu ar trebui cenzurate, în niciun fel. Se poate cenzura statuia lui David, a lui Michelangelo, pentru că este un nud explicit? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați, urmare articolului meu de ieri, cel cu rețeaua cosmică, am primit multă corespondență, unele emailuri sunt adevărate dizertații. După cum am mai spus, numai răspund la corespondență, dar măcar încerc să o citesc.

Dar tot o să mai am timp să mai mă uit la un film. Pentru noaptea aceasta am ales ”Airplane!” este pe HBO GO, o comedie burlescă din anul 1980 cu Leslie Nielsen, Julie Hagherty, Robert Stack, Robert Hays și vedeta NBA Kareem Abdul-Jabbar, care, la momentul respectiv avea o înălțime de 2,18 metri, sportivul cu cele mai multe puncte din istoria acestui sport. Un filmuleț fără pretenții, făcut doar ca să te facă să râzi. Oricum și oricând! Adică și mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 aprilie 2021

BERBEC Dinamic şi combativ, te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Astăzi trebuie să ai mai multă răbdare pentru derularea interesele tale personale, ajută-te singur! Transforma “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, poți, prin diplomație, negocia unele avantaje.

TAUR Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă este avantajat de conjunctura astrologică. Stabileşte, fără să-ţi impui neapărat părerea, un curs normal pentru sărbătorile de Sf. Paşti. Totul este posibil, dar nu orice este permis! Aşă că nu mai râde ca ştii tu cine, adică frăţiorul tău mai mic la poarta nouă ci apucă-te de treabă. Poate fi şi o periodă de meditatie şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată.

GEMENI Conjunctura arată că, pe plan fizic şi mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă pe drumul tău, derulează interesele personale! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Simţi un oarecare grad de exaltare în preajma sărbătorilor religioase şi trebuie să dai curs impulsului.

RAC Astăzi vrei ca lucrurile să se mişte, să progresezi! Ai foarte multă dreptate, trebuie să iei atitudine, chiar un pic mai aspră, “chirurgicală”, pentru că lenea şi prostia sunt boli grele! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei… activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor sau schimbarilor majore. Este un timp de reincarcare a bateriilor, in care confortul şi modul tradiţional de viaţă românesc iti fac bine şi te fac să priveşti viitorul cu speranţă.

LEU Nu prea este în filozofia zodiei tale să recunoşti când ai greşit. De fapt tu nu greşeşti niciodată, alţii, da! Aşa că azi, după ce o să mârâi cât poţi tu de fioros, vezi şi ce e de făcut! Totuşi, e un mare haos pe cerul horoscopului tau. Asa ca ţine „low profile”, adică ciocu mic, joc de glezne si zambetul lipit pe buze ca se apropie „ceva” sub forma unor probe, obstacole sau examene amenintatoare. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneste si vei reusi!

FECIOARĂ Te plictiseşti repede şi nu mai ai niciun interes pentru ceea ce faci. E adevărat, ai motive, multe motive, dar nu te minţi singur, caută să ieşi din acest punct mort, mâine poate fi mai rău! În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu mai mulţi oameni, un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Foloseste cu isteţime resursele pe care le ai. Te simti mai tot timpul obosit si plictisit. Până la sfarsitul săptămanii, dorinţele tale bune se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Ai un prilej sa refaci miracolul. Nu te băga prea mult în viaţa altora, că nu merită!

BALANŢĂ Nu-ţi pierde umorul şi buna dispoziţie, chiar dacă un mic amănunt te supără. Nu te implica în nimic nou astăzi, urmeză-ţi programul obişnuit. Nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! O veste, in a doua parte a intervalului, iti face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Mercur iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza!

SCORPION Talentul tău de a fi spontan, de a improviza, te mai salvează odată. Eşti motivat şi bine dispus. Trebuie să te ocupi de stabilirea unor relaţii umane în funcţie de interesul tău imediat. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc, probabil Leu, Berbec sau Sagetator, te poate ajuta. Dimineaţa este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii profesionale. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste.

SĂGETĂTOR Fii calm şi totul se aranjează! Trebuie să fii de acord că astăzi nu eşti prea obiectiv şi să amâni orice discuţie importantă pe altă dată. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Este o perioadă favorabilă şi odihnitoare. Cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te pe undeva seful local, centaurul conducător, cel cu arcul şi săgeţile.

CAPRICORN Te adaptezi noii situaţii, sau ai unele idei noi. În orice caz, conservatorismul şi perfecţionismul tău te ajută să apari celor din jur ca o persoană profundă, capabilă, de încredere! După o perioadă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă.

VĂRSĂTOR Astăzi nu eşti de acord cu ceva la serviciu şi frustrarea te face să cauţi spaţii largi şi un loc al tău, unde să te simţi liber! Un impuls, pe care trebuie să-l nuanţezi, ieşirea din cotidian. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii!

PEŞTI Ai de făcut un mare salt înainte, pregăteşte-te! Este timpul să părăseşti conceptul mediocru în care te-ai autoexilat şi să cauţi un compromis. Inamicii de ieri pot deveni prietenii de azi! Atenţie la un partener sau “prieten”. Marte, afectat indica o situaţie nefavorabilă. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este un simbol, doar o iluzie!