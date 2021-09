Istoria văzută prin ochii unui ziarist. Legionari și comuniști, luptele cu Ion Iliescu, Virgil Măgureanu și Traian Băsescu

Rezultatul a fost cartea S.R.S. – Nașul presei din România (poate fi achiziționată AICI pe www.agoramag.ro), o cavalcadă de amintiri spectaculoase și dezvăluiri din culisele politicii. Care în mod cert au stârnit invidia multor colegi de breaslă, mult mai săraci în amintiri și curaj decât Sorin Roșca Stănescu.

Eram ca într-un magazin plin cu jucării, atent să nu dărâm rafturile, dar și să descopăr cadoul perfect. Până la final a ieșit un volum de amintiri ale unui om atipic, cu o biografie spectaculoasă.

O să încerc să vă explic, dându-vă câteva repere, folosind citate din carte.

Sorin Roșca Stănescu provine dintr-o familie de legionari. Tatăl său participă încă de la 16 ani în Mișcare și devine o țintă atât pentru Siguranță, cât și pentru Securitate.

Dan Andronic: Copilăria ta a fost fericită ?

S.R.S: A fost o copilărie neobișnuită. Tatăl meu a fost omorât de Securitate când aveam 4 ani și jumătate. Era avocat la Brașov și îi apăra pe partizanii din munți. Nu pot să îți spun mai multe, pentru că nu cunosc detalii. Am încercat să obțin dosarul lui, dar mereu mi s-a spus că este la strict secret. Am încercat prin Serviciul Român de Informații, prin Parchetul General și chiar prin Armată să obțin date despre acest dosar. Nu am reușit. De la ce i s-a tras? Îi apăra pe partizanii din munți cu prea multă abnegație ? A fost atenționat, de câteva ori, de Securitatea din Brașov să se liniștească și în cele din urmă l-au arestat pe motiv că i-ar fi învățat pe arestați cum să mintă. L-au bătut în arest timp de câteva zile. După care i-au permis să fumeze o țigară, i-au făcut vânt pe fereastră, spunând ulterior că s-ar fi sinucis. Cum putea, păzit fiind, să deschidă fereastra și să sară peste pervaz?