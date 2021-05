Este vorba de filmul ”Bătălia pentru Roma”, regizat de germanul Robert Siodmak, regizor secund fiind pe atunci foarte tânărul Sergiu Nicolaescu. Producătorul Artur Brauner a investit 14 milioane mărci vest-germane, a avere pe vremea aceea, dar banii au fost irosiți, pierderile fiind considerabile.

Pe prea puțini spectatori din lumea întreagă au fost interesați de povestea Împăratului Justinian, jucat de Welles, și a frumoasei sale soții, Theodora, interpretată de desăvârșita Sylva Koscina. Bătăliile prin care romanii au izgonit, vremelnic, hoardele barbare, nu au adus nici ele succesul dorit.

România a fost aleasă în această coproducție pentru Nicolaescu, regizorul best-seller-ului ”Dacii”, apoi pentru decorurile păstrate de la ”Columna”.

Acum ceva vreme, Adrian Epure a reprodus și un fragment dintr-o amintire a regretatului Ion Dichiseanu, care a interpretat un rol secundar în coproducție. Orson Welles intriga România comunistă cu ”fițele” de vedetă, dar elegantul Dichi a găsit o soluție să îi dea peste nas.

Iată cum povestea Ion Dichiseanu secvența: „Într-o zi, nu trebuia să filmez de la prima oră, dar eram deja îmbrăcat şi aşteptam. Orson Welles era în aceeaşi situaţie, având lângă el vreo trei asistenţi: unul îi ţinea textul, altul îi aducea paharul cu whisky, iar al treilea îi făcea vânt cu un evantai imens. Atunci am pus la cale o mică regie, ca să vadă Orson Welles că şi actorul român are un statut la fel de demn.

Îi spun unei garderobiere: «Ţine-mi şi mie scenariul, ca să fiu în ton», după care am trimis un cascador să-mi cumpere şi mie o sticlă de whisky de la bufet. Tot aşa, am observat că străinii primeau pachete de mâncare frumos ambalate, am ţinut să am şi eu unul, deşi venisem cu mâncarea de acasă!“

Sursa foto: pagina Facebook Studiourile Buftea.

