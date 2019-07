Irina Rimes a recunoscut! Ce a făcut cu producătorul ei

Irina Rimes a făcut o mărturisire inedită. Frumoasa cântăreață a dezvăluit care este piesa ei preferată dintre cele lansate până acum. Este vorba de melodia „Dans”, pe care a făcut-o „intr-o joacă” cu tânărul producător și compozitor Alex Cotoi.





„Am făcut-o într-o joacă cu Alex Cotoi. Astăzi se împlinește un an de când s-a născut și, ca o coincidență, în momentul în care scriu acest comunicat, compun pentru a doua oară în studioul în care am compus această piesă acum un an de zile. E specială pentru mine din motive profesional-personale, dar nu neaparat din cauza mesajului, ci a valorii pe care o are în contextul frumoasei și fructuoasei prietenii cu producătorul meu de suflet, Alex Cotoi”, a declarat Irina Rimes, potrivit evzmonden.ro.

Piesa „Dans” a fost lansată în luna februarie a acestui an și depășeste 986 milioane de vizualizări.

Irina Rimes, cântăreața născută peste Prut, în vârstă de 27 de ani, și-a luat admiratorii prin surprindere cu declarația pe care a făcut-o pe Facebook.

Într-o postare pe internet, Irina Rimes, artista care a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de staruri, unde a ajuns până în finală, a spus care este piesa ei preferată dintre cele lansate de ea până acum. Piesa, după cum spune ea, a făcut-o „într-o joacă cu Alex Cotoi”, un tânăr producător și compozitor foarte talentat, care a colaborat cu foarte mulți artiști cunoscuți de la noi.

