Consiliul de Administrație al Transgaz, operator tehnic care asigură transportarea a 90% dintre gazele naturale consumate în România, a decis numirea lui Sterian Ion în funcția de director general provizoriu. Sterian va ocupa funcția de conducere timp de patru luni de zile, cu posibilitatea de prelungire a acesteia până la maximum șase luni de zile, însă pe baza unor motive serioase. Decizia va fi aplicată până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA.

De asemenea, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale l-a numit, astăzi, și pe Văduva Petru Ion, membru al Consiliului de Administrație, în funcția de conducere a CA pentru o perioadă de patru luni de zile.

Lupean Marius Vasile va fi director financiar al operatorului în cauză pentru o perioadă pe patru luni, cu posibilitatea de prelungire a numirii sale până la șase luni de zile. Decizia se va lua pe motive întemeiate, potrivit reprezentanților instituției, și va fi aplicată până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit financialintelligence.ro.

Problemele din CV-ul lui Sterian

Ion Sterian (62 ani) este familiarizat cu instituția în cauză de ceva vreme. Din anul 2013, el a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator, director general interimar şi director general

Ion Sterian menționase în CV că este la bază inginer în petrol și gaze, în urma obținerii unei diplome, după studii de lungă durată la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, în perioada 1978-1983. Specializarea era în Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze.

Reala diplomă a lui Ion Sterian este de subinginer, nu de inginer. De asemenea, bărbatul a mai notat doi ani de cursuri în plus. Universitatea de Petrol și Gaze a confirmat aceste informații.

În urma verificărilor făcute de presă, a reieșit că directorul Transgaz este la bază subinginer, cu o diplomă de subinginer obținută în 1983 la Ploiești, iar ulterior, în anul 1999 și-a continuat studiile la programul de Inginerie Economică de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV).

Lui Ion Sterian i s-au echivalat discipline din anul I și II și a mai dat examene de diferență astfel încât a intrat în anul III și a absolvit în iunie 2002. Astfel, în CV apărea că în perioada 2000 – 2002, Ion Sterian a obținut diploma de licență – inginer diplomat, studii de lungă durată, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Inginerie Economică, Management și Dezvoltare Rurală Inginerie Economică și Management.

Ion Sterian a declarat presei că, în CV, menționase ca perioadă de studii 1980-1983 și a recunoscut că obținuse diplomă de subinginer.

”În CV-ul meu scrie că am terminat Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, perioada 1980-1983 și după aceia, am terminat Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară București. La prima facultate am terminat șef de promoție, verificați la Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești și la Universitatea de Agronomie București”, a transmis într-un SMS Ion Sterian, menționând că e plecat din țară și că nu poate vorbi.

Întrebat dacă a terminat șef de promoție ca subinginer, directorul Transgaz a recunoscut că da. ”Ca subinginer, la prima facultate. Eu știu că în CV e 1980-1983, verific când ajung în țară”, a mai transmis Ion Sterian jurnaliștilor HotNews.