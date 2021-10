Ion Cristoiu îi dă peste pix lui Cornel Nistorescu! Cartea lui SRS este plină de dezvăluiri despre dedesubturile politice ale României

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit la o emisiune Interviurile lui Cristoiu în direct. Invitatul acestei emisiuni este Sorin Roșca Stănescu. Bine ai venit, Sorin Roșca Stănescu. Este autorul cărții ”Nașul presei românești” (poate fi achiziționată AICI). Îi pun întrebări Dan Andronic și Alice Barbu. Am citit-o și e un mare lucru pentru că toți comentatorii vorbesc despre o carte fără s-o citească. Am și câteva întrebări. (…) De regulă când am un invitat am și biografia sa, dar la Sorin Roșca Stănescu nu mai fac această prezentare, de fapt după ce am citit această carte, eu unul n-am înțeles nimic din viața lui de familie, să mă ierți, n-am înțeles câte neveste ai avut, copii, chiar câte mame, între noi fie vorba. N-am putut să fac o ordine câți oameni politici ai cunoscut, dar vreau să rezolv o primă nedumerire. Totuși ești autor de cărți, de ce această formulă Sorin Roșca Stănescu în dialog cu Dan Andronic și Alice Barbu? În loc să-ți scrii tu memoriile, ai răspuns unor întrebări. De ce?

Sorin Roșca Stănescu: Eu nu am privit-o ca pe o carte de memorii și nici nu este de fapt o carte de memorii. Este o carte în care eu spun vrute și nevrute, spun tot felul de lucruri care mi s-au părut mie relevante din istoria recentă pe care am trăit-o și am traversat-o personal. Inițial ideea acestei cărți a aparținut lui Alice Barbu. Alice Barbu a zis ”Ce-ar fi să facem o carte” în timp ce lucram la cartea cu Constantin Boștină ”În ochiul ciclonului”. Dan Andronic a participat și el la această discuție și a zis: ”Nu, fac eu cartea pentru că pentru că pe Alice Barbu care e foarte tânără poți să o păcălești, pe mine nu poți să mă păcălești și îți pun întrebări mai ticăloase”. (…) Îmi atrage atenția Alice Barbu că și eu cumva am dezinformat că a fost ideea ei cartea. De fapt aflu că a trimis-o la înaintare Dan Andronic ca să mă testeze dacă vreau să fac o carte, de fapt la origine e tot ideea lui Dan Andronic.

Ion Cristoiu: Bun, Dan Andronic e un bun autor de interviuri, s-a văzut și cu (Aurel I.) Rogojan, se pregătește.

Sorin Roșca Stănescu: Și eu am acceptat cu plăcere să colaborez cu amândoi că au pus și întrebări diferite, sunt și temperamente diferite. Alice Barbu a muncit foarte mult la această carte și în partea de redactare.

Ion Cristoiu: Dar trebuie spus ca om care am văzut atâtea cărți și am citit-o ca o noutate. Mie mi-au plăcut că sunt aceste însemnări jos, note de subsol. Horia Tabacu, jos imediat apare cine e, ce-a făcut.

Sorin Roșca Stănescu: Și eu le-am văzut după apariția cărții. Chiar mi-a reproșat Adrian Severin că e o notă ce-l privește pe el, dar la un moment dat spre sfârșitul notei, Alice Barbu sau cine a scris nota, spune că a fost condamnat la închisoare pentru corupție și de fapt…

O carte cu multe dezvăluiri

Ion Cristoiu: Hai să vorbim despre această carte. Sunt multe dezvăluiri, eu am și scris deja un comentariu pentru luni în care spun că de fapt cartea e un roman pentru că Sorin Roșca Stănescu nu este numai un gazetar, s-a implicat în toate dedesubturile vieții politice după decembrie. Și vorbeam mai înainte de relația între Președinte și Premier. Suntem pe cale să publicăm, eu să public memoriile lui Doru Viorel Ursu care povestește despre lovitura de stat din septembrie 1991. Și eu am tras concluzia că încă de atunci Președintele aveau un stat paralel. De ce Președintele are butoanele astea de forță?

Sorin Roșca Stănescu: Noi ar trebui să știm ce s-a întâmplat atunci că amândoi am fost anchetați și împotriva noastră urma să se facă un Rechizitoriu pentru că noi am publicat în Evenimentul Zilei că în septembrie 1991 a avut loc o lovitură de stat pentru că Petre Roman fusese schimbat în mod neconstituțional că el de fapt nu demisionase. Și noi am publicat documentul atunci. Noi am fost anchetați și până la urmă s-a temut (Ion) Iliescu și a renunțat.

Ion Cristoiu: În această carte Doru Viorel Ursu dezvăluie de rolul uriaș pe care îl avea Virgil Măgureanu în ’90.

Sorin Roșca Stănescu: Tot timpul s-a întâmplat așa. În permanență SRI a verificat miniștrii care trebuiau să fie numiți.

Ion Cristoiu: Dar el e singurul director de SRI care a afirmat public.

Sorin Roșca Stănescu: El a recunoscut, a fost mai corect. (…)

Dosarele de la CNSAS l-au pus în dificultate

Ion Cristoiu: În cartea aceasta sunt multe dezvăluiri, multe din ele personale. Spune-mi după apariția cărții, n-ai avut probleme cu femeile, bărbații despre care ai scris?

Sorin Roșca Stănescu: Nu, m-am temut să nu am probleme cumva cu familia pentru că înainte să predau cartea și m-am grăbit s-o predau ca să apară de ziua mea, am primit de la CNSAS dosarele pe care cu ajutorul lui Dan Andronic și al lui Alice Barbu le-am solicitat, dosarele familiei mele și dosarul meu. Dar nu dosarul meu e cel mai important, ci dosarele celor mai apropiate rude. Și am aflat lucruri îngrozitoare pe care eu nu le-am cunoscut până acum câteva luni în amplitudinea lor, în profunzimea lor și le-am cunoscut foarte vag acum vreo 2 ani când am vorbit o dată cu Dan Fruntelată. Nici tu care mi-ai dat recomandarea să intru în Partidul Comunist nu știai și nu știa nici Constantin Boștină și nici măcar Traian Ștefănescu care era Ministru pentru Problemele Tineretului nu știa cât de îngrozitor era dosarul meu de cadre. (…) Eu în această carte am reușit să-mi cer scuze concetățenilor mei pentru trecutul familiei mele legionare, mai ales să cer scuze evreilor din întreaga lume.

Ion Cristoiu: Eu n-am înțeles nici acum după ce am terminat cartea, nu știu unde să te încadrez. Ești jurnalist, făcător de trusturi de presă, spre deosebire de mine ești și făcător economic că eu la asta nu m-am priceput. Spune-mi apropo de trusturile de presă că vorbești și în carte, eu am făcut multe, dar eram acolo un slujbaș.

Sorin Roșca Stănescu: Tu ai construit cel mai puternic ziar de după decembrie 89 din România și ai adus un stil nou în presa română și tu ai impus un lucru cu care și eu am fost de acord cu mulți colegi de-ai noștri să aducem foarte mulți tineri și să-i formăm pentru un nou tip de presă. Tu n-ai fost un slujbaș, tu ai acționat ca un patron și ai donat acțiunile. (…) Tu ai trebui să fii milionar.

Ion Cristoiu.: Spune-mi economicește cât e de greu să construiești un trust de presă în perioada respectivă și cât e acum?

Sorin Roșca Stănescu: Acum este imposibil după opinia mea pentru că nu mai există minim de condiții materiale pentru a câștiga, vorbim de presă scrisă. A câștiga dintr-un cotidian pe care-l tipărești, vinzi zi de zi, nu mai e să câștigi suficienți bani nici din vânzarea lui și nici din publicitate. S-au schimbat condițiile în toată lumea nu numai în România. Atunci când tu ai făcut Evenimentul Zilei cu ajutorul nostru dar tu ai fost vioara întâi și erau condiții mai bune de a lansa un ziar.

A stat în pușcărie cu George Copos

Ion Cristoiu: În pauză Sorin Roșca Stănescu mi-a dat un site de pe care se cumpără cartea.

Sorin Roșca Stănescu: Agoramag.ro, acolo poate fi cumpărată cartea prin poștă.

Ion Cristoiu: Am văzut în carte că ai fost coleg la pușcărie cu George Copos. E foarte interesant.

Sorin Roșca Stănescu.: Am fost coleg de celulă.

Ion Cristoiu: Partea cea mai interesantă că acolo erau senatori, oameni importanți.

Sorin Roșca Stănescu: Erau vreo 2 deputați.

Ion Cristoiu: (Dan) Voiculescu a fost și el?

Sorin Roșca Stănescu: Da a fost și el și (Sorin) Pantiș, (Constantin) Melcinicovschi, deputați.

Pușcăria te învață să nu te temi

Ion Cristoiu: Ai scris în carte un lucru interesant că pușcăria ți-a dat posibilitatea să nu te mai temi de nimic.

Sorin Roșca Stănescu: Mai rău nu se putea întâmpla. În afara de ghilotină, vorba ta, sau a unui pluton de execuție, nu se putea întâmpla. A fost acel infern prin două penitenciare. Pe de altă parte, perioada care n-a fost prea lungă în ceea ce mă privește, 8 luni și ceva, au fost și părți pozitive.

Ion Cristoiu: De exemplu.

Sorin Roșca Stănescu: Nu mai văzusem filme de ani de zile.(…)

Ion Cristoiu: Eu te întrebam cum te obișnuiești când veneai de acasă de la un confort unde stăteai singur la pușcărie unde trebuie să stai cu 3 inși?

Sorin Roșca Stănescu: Foarte complicat, dar cred că ziariștii au o putere mai mare de a se adapta pentru că prin forța meseriei ai contacte cu foarte mulți oameni care sunt foarte diferiți și până la urmă trebuie să te obișnuiești cu ei ca să poți să conduci o redacție, ca să ai relații cu tot felul de oameni politici care să-ți povestească, să-ți spună ce se întâmplă, cu oameni care vin cu petiții, ș.a.m.d. Noi am învățat să ascultăm, să înțelegem. Am avut o deschidere pentru asemenea lucruri, deci aveam acest exercițiu. Și noi în ciuda aparențelor și aceea ce și-ar putea imagina cei de dincolo de sticlă, noi am trăit foarte modest. Am muncit 14 ore din 24, mâncam pe apucate. (…)

Ion Cristoiu: Sorine, o permanență a acestei cărți este obsesia ta față de Serviciile de Securitate. Tu crezi că ele au făcut rău acestei țări?

Sorin Roșca Stănescu: Nu, eu nu cred că au făcut rău acestei țări Serviciile în sine, eu cred că oameni din Servicii care au dobândit pe bani publici și au utilizat structura publică, informații privilegiate foarte importante și grave despre anumite persoane au deraiat și au folosit aceste informații ca să dobândească ei o putere personală mai mare sau să servească aceste informații unor oameni de afaceri concurenți și au venit brutal în politică, în viața financiară, în viața parlamentară, ș.a.m.d., nu Serviciile pentru că acum m-am uitat în dosare am toata casa plină de dosare în clipa asta. Siguranța proceda la fel ca și Securitatea.

Cartea SRS – Nașul presei românești poate fi achiziționată aici