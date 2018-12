Iohannis l-a demontat pe Toader cu O IRONIE ÎN PREMIERĂ. Reacţia ministrului Justiţiei VA FI PE MĂSURĂ?

Președintele României, Klaus Iohannis, a participat miercuri la ședința CSM pentru alegerea noii conduceri. Acesta nu a ezitat să puncteze și absența Ministrului Justiției, Tudorel Toader.





Președintele Klaus Iohannis a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul căreia se alege noua conducere a Consiliului. Iohannis a explicat că a fost un an foarte greu pentru justiție, din cauza schimbărilor încercate de PSD.

„Prezența mea astăzi aici vă rog să o vedeți ca o încurajare instituțională. A fost un an foarte greu și vă felicit pe toți pentru echilibul de care ați dat dovadă.

Anul 2018 a fost marcat de schimbările legislației penale și a legilor justiției. A fost un an dificil cu multe cumpene pentru România. Punerea în acord a acestor acte normative cu prevederile europene este absolut necesară și vom ajunge în acest punct.

Deși ne-am aflat într-un context complicat, CSM a fost un factor de echilibru față de actorii implicați. Vă rog să fiți în continuare racordați la vocea interioară a sistemului care solicită apărarea independenței magistraților.”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele nu a ezistat nici să aducă acuzații ministrului Justiției, care nu a fost prezent la ședință.

„Izolarea și divizara corpului magistraților nu duc la nimic productiv. Consider că în ceea ce privește justiția, CSM poate și trebuie să promoveze o viziune unitară și să fie chiar el un exemplu de unitate și efort comun reunit în jurul principiilor și valorilor celor mai de preț ale unei democrații consiolodate (...)

Ministrul Justiției înțeleg că are are altă treabă în loc să onoreze bilanțul. Principalul promotor al unor asemenea proiecte este mai mult membru de drept și are obligația de drept să respecte aceste principii”, a declarat Iohannis.

Dezvaluiri de ULTIMA ORA! Elena Udrea, SPAGA de 900.000 de euro! Cum s-a intamplat

Pagina 1 din 1