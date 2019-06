Cum ajunge rezultatul referendumului în Parlament. Mișcarea lui Klaus Iohannis nu lasă loc de speculații. „Aștept răspunsul afirmativ!”

Președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al României.





Klaus Iohannis a declarat că marea majoritate a partidelor sunt de acord cu transpunerea în practică a rezultatelor referendumului pe probleme de Justiție.

„S-a încheiat și numărarea voturilor de la referendum și consultările cu partidele politice parlamentare. 6 milioane și jumătate de voturi au fost un „da” la ambele întrebări. Românii nu au votat doar pentru aceste întrebări. Ele trebuie transformate în legislație. Românii au votat, politicienii trebuie să implementeze rezultatul votului. Trebuie creată legislația care interzice amnistia și grațierea pentru corupți. Trebuie să înțelegem importanța politică a acestui vot. Românii au votat clar și ferm împotriva abordării antieuropene promovate de PSD și ALDE. Partidele au fost sancționate drastic de către electorat.

România este o țară proeuropeană. Politicienii trebuie să tragă concluzii. Nu am ajuns întâmplător în UE, ci am dorit asta. Asta nu ne reduce suveranitatea. Această decizie e una suverană. Nu degeaba referendumul s-a numit referendum pentru Justiție. Votul este un drept consacrat în Constituție. Toți politicienii sunt obligați să creeze condiții românilor ca să voteze. În străinătate s-a îngrădit dreptul la vot. E inacceptabil. Despre asta am discutat la consultări. Am constatat că există o largă convergență. Marea majoritate e partidelor sunt de acord că rezultatele trebuie implementate. Am decis să invit partidele politice parlamentare să semnăm un acord național pentru consolidarea parcursului european al României. Vom semna un pact politic. Acesta conține următoarele chestiuni: transpunerea în legislație a interzicerii amnistiei și grațierii, a interzicerii emiterii de OUG, precum și revizuirea Legilor Justiției.

Propun ca cei care vor semna pactul să se angajeze să transpună în legislație măsurile necesare exercitării depline și efective a dreptului la vot al cetățenilor români. Acordul va fi trimis imediat partidelor parlamentare. Aștept un răspuns afirmativ la invitația mea.”, a declarat Klaus Iohannis.

Conținutul acordului național propus de președinte poate fi citit AICI.

