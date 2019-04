Cine este cel mai mare fan al scriitorului Klaus Iohannis. Sinceritate sau diplomaţie?

Președintele Klaus Iohannis lansează, miercuri, a treia carte pe care a scris-o: „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Cartea costă 59 de lei, iar cei care o comandă până în 16 aprilie, inclusiv, de pe site-ul editurii Curtea Veche, primesc un exemplar cu autograf.





Liderul liberal Ludovic Orban s-a declarat un mare fan al scriitorului Klaus Iohannis. Acesta nu și-a comandat un exemplar cu autograf deoarece se va duce la eveniment. „Sunt convins că o să primesc un autograf, dar voi sta la coadă ca toți ceilalți invitați”, a declarat, luni, Ludovic Orban.

În 2015, Klaus Iohannis a publicat, tot la editura Curtea Veche, cartea „Primul pas”.

„Adversarul meu a aruncat in lupta pentru Cotroceni tot ceea ce invatase intr-un partid cladit pe o cultura politica rapace si neprincipiala: eschiva, atac la persoana, aroganta, dispret si tupeu. Faptul ca pe 22 decembrie 2014, la 25 de ani dupa Revolutie, la Palatul Cotroceni nu a ajuns un om politic format in matricea patentata de Ion Iliescu tine de inteligenta unui popor care a refuzat sa mai fie tras pe sfoara si care a dat o sansa schimbarii”, povestea Klaus Iohannis, în carte, despre alegerile din 2014, care l-au dus la Cotroceni.

De asemenea, sunt publicate reacții ale unor politicieni de nivel mondial după câștigarea alegerilor. Există și o preluare din Reuters: „Primarul din provincie Klaus Iohannis a depasit toate asteptarile castigand duminica alegerile prezidentiale din Romania, invingandu-l zdrobitor pe premierul Victor Ponta, victorie aclamata pe strazi de sute de protestatari anti-guvern. […] Imagini filmate duminica arata cozi imense la sectiile de votare din diaspora aflate in diferite orase din Europa. Asezati la coada inca de la primele ore ale diminetii, romanii din München si-au aratat in fata camerelor de filmat periutele de dinti, pentru a arata cat de mult sunt dispusi sa astepte pentru a vota”.

Acum, pe elefant.ro cartea lui Klaus Iohannis, „Primul pas” are o reducere de 38%.

O altă carte scrisă de Iohannis, „Pas cu Pas”, lansată în 2014, se vinde pe elefant.ro cu o reducere de 23%, adică 8,99 lei.

„Am adunat in aceasta carte momente din viata publica, incercand sa refac, din ceea ce a selectat memoria, traseul profesional care m-a adus de la catedra de fizica la ipostaza de candidat pentru presedintie. Am inclus in ea si lucruri personale, dar nu am facut o neaparat pentru a raspunde curiozitatii celorlalti. Am recuperat acele intamplari, intalniri sau detalii care au spus ceva despre felul in care m-am format, despre valorile pe care le am pretuit. Identitatea mea personala a umplut, prin intermediul faptelor, dar si prin aceste principii in care am crezut, rolul de persoana publica pe care l-am ocupat mai bine de paisprezece ani”, a scris autorul în prefața cărții.

