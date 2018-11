Apărarea lui Iohannis în faţa procurorilor: „Nu am încheiat contracte comerciale remunerate”

Jurnaliştii de la Antena 3 au publicat miercuri dialogul pe care Klaus Iohannis l-a avut cu procurorii după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) constata în 2013 că acesta a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă şi penală, întrucât a semnat, la data de 23 decembrie 2010, un contract de prestări servicii, încheiat între Primăria Municipiului Sibiu şi SC Tipografia Honterus SRL, societate deţinută de Forumul Democrat al Germanilor din România.





„Funcția de președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România e o funcție onorifică. Nu am fost remunerat. Nu am încheiat contracte comerciale remunerate. Nu am beneficiat de foloase. Nu am făcut parte din Consiliul de Administrație a tipografiei”, ar fi declarat Iohannis în fața procurorilor, conform Antena 3.

Conform jurnalul.ro, din documentele ANI rezultă că actualul preşedinte al României a apărut în 3 rapoarte ale Agenţiei de Integritate (ANI)

- primul a fost emis la 25 ianuarie 2010 (n.r. - s-a constatat starea de incompatibilitate a primarului Iohannis pentru că a exercitat simultan funcţia de edil al Sibiului şi de membru în Consiliul de Administraţie al SC Parcuri Industriale Sibiu - Şura Mică SA)

- al doilea a fost de la 24 aprilie 2013, când ANI a constatat starea de incompatibilitate a aceluiaşi primar Klaus; Iohannis, care a exercitat simultan şi calitatea de reprezetant în Consiliile de Administraţie ale SC Apă Canal SA Sibiu şi SC Pieţe SA Sibiu

- al treilea a fost la data de 8 august 2013, în care s-a sesizat Parchetul cu privire la săvârşirea infracţiunii de conflict de interese; de altfel, acesta este şi unicul raport care a ajuns pe masa procurorilor

De altfel, al treilea raport reprezintă singurul dosar de la ANI cu referire la Klaus Iohannis, care a ajuns în atenţia Parchetului General. În august 2013, Agenţia Naţională de Integritate constata că „primarul Municipiului Sibiu, Klaus Werner Iohannis, a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă şi penală, întrucât a semnat, la data de 23 decembrie 2010, un contract de prestări servicii, încheiat între Primăria Municipiului Sibiu şi SC Tipografia Honterus SRL, societate deţinută de Forumul Democrat al Germanilor din România. Klaus Iohannis a deţinut funcţia de preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din România în perioada 2002-2013”.

În cele din urmă, Parchetul General a închis dosarul în care ANI îl acuza pe Klaus Iohannis de conflict de interese în 2014, procurorii stabilind că acesta nu a încălcat legea când a semnat în calitate de primar al Sibiului un contract cu o tipografie deţinută de Forumul Democrat al Germanilor.

În soluţia de clasare a Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se arăta că folosul material rezultat în urma semnării de către primarul Sibiului a contractului a fost obţinut de Tipografia Honterus, nu şi de către Klaus Iohannis. „În speţă, folosul material obţinut ca urmare a semnării, de către Klaus Werner Iohannis, în calitate de primar al municipiului Sibiu, a contractului de prestări-servicii nr. 71/23.12.2010, având ca obiect «Servicii de informare şi publicitate în vederea implementării proiectului POS CCE SMIS 4915, contract de finanţare nr. 117/321/28.08.2009, Implementarea conceptului de administraţie electronica la nivelul municipiului Sibiu», contract încheiat cu S.C. Tipogafia Honterus S.R.L., respectiv a procesului-verbal de recepţie a serviciilor prestate, încheiat la data de 02.06.2011, precum şi aprobării unui număr de 3 (trei) facturi, în vederea efectuării plăţilor, către S.C. Tipografia Honterus S.R.L., s-a realizat în beneficiul S.C. Tipografia Honterus S.R.L. Sibiu”, au scris procurorii în documentul citat.

Parchetul instanţei supreme a menţionat că primarul Sibiului nu s-a aflat în raporturi de muncă, după cum rezultă din probele administrate în dosar, cu Tipografia Honterus, societate al cărei asociat unic era, la acea dată, Forumul Democrat al Germanilor din România, şi nici cu FDGR. „În acest sens, arătăm că, prin adresa nr. 1148/11.11.2013, Forumul Democrat al Germanilor din România a comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică, faptul că domnul Klaus Werner Iohannis (cu datele de stare civilă din dosar) nu a avut şi nici nu are calitatea de angajat al Forumului Democrat al Germanilor din România, menţionându-se faptul că această funcţie este una onorifică; de asemenea, s-a mai arătat că d-l Klaus Werner Iohannis nu a beneficiat, din partea F.D.G.R., de servicii sau foloase de orice natură, neaflându-se, în raporturi comerciale, cu respectiva asociaţie. Totodată, prin adresa cu numărul 2827/18.06.2014, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică, faptul că domnul Klaus Werner Iohannis (cu datele de stare civilă din dosar), nu figurează angajat sau fost angajat al Forumului Democrat al Germanilor din România şi nici al Tipografiei Honterus”, se mai arată în documentul citat de Gândul.

Conform jurnalul.ro, rezoluţia de clasare care îl priveşte pe preşedintele Klaus Iohannis şi care, potrivit ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, se regăseşte la dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr, pentru funcţia de procuror general al României, ar avea drept obiect, conform unor surse judiciare, o cauză instrumentată, iniţial, de către Agenţia Naţională de Integritate.

Tudorel Toader a avertizat, la sfârşitul săptămânii trecute, că va face publică rezoluţia de clasare aflată în dosarul cu care Augustin Lazăr a candidat, în 2016, la funcţia de Procuror General al României, după ce acesta din urmă a precizat că, telefonic, CSM i-ar fi transmis că acest document nu s-ar regăsi în dosarul aflat în arhiva Consiliului. Pe surse, în schimb, a apărut o informaţie potrivit căreia rezoluţia de clasare are legătură cu un raport întocmit pe numele lui Klaus Iohannis de Agenţia Naţională de Integritate.

Ministrul Justiției a spus că ordonanța de clasare a dosarului lui Iohannis din dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr a fost emisă de „procurorul Lazăr”, fiind vorba de procurorul Cristian A. Lazăr de la Parchetul General. Aflați în plin scandal, ministrul Justiției și Procurorul General au participat joi, 1 noiembrie, la ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii. „Am spus că nu am fost și nu sunt în eroare cu privire la semnatarul ordonanței”, a declarat Tudorel, la finalul ședinței CSM. Augustin Lazăr a părăsit în grabă întrunirea.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța pe 24 octombrie că va declanșa procedura de revocare din funcție a procurorului general al României, Augustin Lazăr. El a prezentat raportul privind activitatea managerială a procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ministrul Justiției a afirmat că faptele enumerate în raport sunt „de netolerat” într-un stat de drept, iar activitatea managerială a lui Lazăr contravine obligațiilor constituționale și legale. Tudorel Toader a mai spus că procurorul general Augustin Lazăr a fost numit de președintele Iohannis fără evaluare, la propunerea ministrului Raluca Prună. Ne-a comunicat că s-a mirat când a văzut că dosarul conținea o rezoluție de clasare ce îl viza chiar pe Klaus Iohannis.

Pe 27 aprilie 2016 a semnat numirea în funcția de procuror general, unde nu exista evaluarea criteriilor de performanță profesională. Rezultă faptul că ministrului Justiției de la acea dată a făcut propunerea de numire în funcția de procuror general cu nerespectarea criteriilor și procedurilor legale. Președintele Republicii nu a verificat legalitatea evaluării în propunerea numirii făcute. De ce ministrul justiției a transmis fără ca dosarul să fie complet, președintele a numit fără a exista verificarea legalității și nu credem faptul că are vreo legătură numirea cu unul dintre documentele din dosarul de candidatură, în care, și nu înțeleg de ce, apare o rezoluție de clasare emisă de procurorul Lazăr referitoare la președintele României în funcție”, a declarat Tudorel Toader.

Deci, Toader nu a spus că rezoluția de clasare era emisă de Augustin Lazăr, ci de „procurorul Lazăr” care avea să se dovedească a fi procurorul Cristian A. Lazăr de la Parchetul General.

„O eroare de grefă”

Ordonanța de clasare a dosarului în care era vizat Klaus Iohannis, deschis când era primar al Sibiului, a fost semnată de Cristian Lazăr, adjunctul Secției de urmărire penală de la Parchetul General, și nu de procurorul Augustin Lazăr. Referitor la subiect, procurorul general Augustin Lazăr a explicat faptul că ordonanța de clasare a dosarului a fost semnată de alt procuror și că ministrul Justiției exploatează o eroare de grefă din martie 2016, pentru a manipula prin distorsionarea adevărului și pentru a o folosi drept motiv de revocare.

În replică, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat că prezența ordonanței de clasare a dosarului care-l viza pe Klaus Iohannis nu a fost o eroare, așa cum a explicat Augustin Lazăr, și se întreabă cum se justifică prezența rezoluției în dosarul de candidatură a procurorului general. El a declarat, ieri, că grefiera care ar fi încurcat documentele din dosarul de candidatură al lui Augustin Lazăr nu a lezat Ministerul și nici pe el, deci nu ar fi interesat să ceară sancționarea acesteia pentru eroarea comisă.

