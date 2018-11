Iohannis face BLAT cu PSD? IPOTEZĂ incendiară din INTERIORUL partidului

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu se grăbește să semneze decretul de numire a Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educației, spunând că se va gândi „un pic mai mult”. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, comentează, susținând că „temporizarea nu poate însemna decât negociere”.





Mai mult, Funeriu avertizează că „orice negociere nu poate aduce decât daune președintelui”, fie că e politică, fie că e tehnică.

„Scuze, dar mi se rupe filmul. Când preşedintelui i se propune o persoană care a mai fost de trei ori ministru, fie acceptă instant, considerând că e OK, fie refuză instant, pentru că s-a văzut clar ce-i poate capul. Temporizarea nu poate însemna decât negociere. Dar negociere cu cine, şi pe ce subiecte anume? Eu cam am o idee. Subliniez că nu am dubii asupra bunelor intenții ale preşedintelui, care e obligat să lucreze cu materialul clientului. Spun doar că orice negociere nu poate aduce decât daune preşedintelui: fie că e politică, în ideea că nominalizata, cu binecunoscuta-i lăcomie după funcții, va torpila din interior Guvernul României, sau chiar PSD, fie că e tehnică: sprijinul ministerului pentru România Educată, pentru că, nu-i aşa, concordia pe educație e importantā în an centenar. Nu am informații, doar deducții. Dar pentru preşedinte şi pentru țară scenariile sunt perdante”, scrie Funeriu, pe Facebook.

Într-o altă postare pe Facebook, Funeriu susține că președintele este în fața unei „co-responsabilități majore” și îi sugerează acestuia să refuze propunerea PSD.

„Ca să fie clară treaba: dl. președinte, care pune educația pe loc de frunte, e în fața unei co-responsabilități majore: acceptă sau nu propunerea PSD la educație? Cf. CCR are tot dreptul să refuze. Este, dacă vreți, la fel cu situația nominalizării lui Dănicilă, doar că propunerea actuală a demonstrat deja ce poate face.”, a mai scris Funeriu, referitor la acest subiect.

