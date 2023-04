Ioana Țiriac, fotografii de senzație din vacanță. Cum își petrece timpul unica fiică a miliardarului român. „Dumnezeu este minunat”

Ioana Țiriac are 25 de ani, locuiește în Statele Unite și este fiica miliardarului român din relația pe care a avut-o în tinerețe cu Sophia Ayad. Cei doi mai au împreună un băiat, pe Karim Mihai, care locuiește de asemenea peste ocean.

Ioana Țiriac, vacanță în deșert

Fiica Lui Țiriac este încă studentă, iar aceasta a venit de mai multe ori în România unde a participat la diferite evenimente caritabile. Ea postează destul de des fotografii pe rețelele sociale, acolo unde are aproape 28 de mii de urmăritori.

Recent, Ioana Țiriac a fost într-o vacanță în deșert, de unde a postat mai multe imagini și videoclipuri cu cămile sau cu activitățile pe care le face, alături de descrierea: „Dumnezeu este minunat”.

Tânăra moștenește pasiunea pentru tenis a tatălui său. În trecut aceasta a fost văzută în tribune la diferite turnee, dar mai cu seamă la Madrid Open, competiție patronată până de curând de tatăl său.

Ioana Țiriac îi moștenește frumusețea mamei sale și spiritul de antreprenor la tatălui său. După ce a locuit la Monte Carlo alături de Sophia Ayad, Ioana a terminat Liceul American din București și apoi s-a mutat în Miami, acolo unde studiază Jurnalism și Economia.

Tânăra a intra pe lista milionarilor români

Unica fiică a miliardarului român se poate lăuda cu o avere impresionantă la doar 25 ani. Aceasta a făcut primul milion de euro datorită afacerilor cu haine, în care s-a implicat după ce a plecat în Statele Unite.

Omul de afaceri a subliniat că fiica sa a fost crescută să nu gândească ca un copil „de bani gata”. Conform miliardarului, Ioana Natalia este foarte calculată și chibzuită. Tânăra a învățat de mică valoarea adevărată a banului.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinerețea lui să crească într-un mod logic și normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învățat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că își face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, spunea Ion Țiriac în urmă cu mai mulți ani.