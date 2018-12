Interlopii care au distrus mașina Poliției de Frontieră și-au scos certificate de la IML, spunând că au fost bătuți de oamenii legii

Bărbații implicați în distrugerea Duster-ului Poliției de Frontieră la Giarmata acuză că, după incident, ar fi fost agresați în repetate rânduri, de polițiști. Agresorii spun că echipele de intervenție ale ITPF Timișoara au venit peste ei de mai mulyte ori, și i-au bătut. Cei doi bărbați și-au scos și certificate medico-legale, iar acum vor depunde plângeri penale pentru lipsire de libertate și purtare abuzivă.





Răzvan Tecar și Traian Pele, din Giarmata, au povestit pentru PRESSALERT.ro cele întâmplate. Cei doi susțin că au crezut că în Dusterul de la Frontieră s-ar fi aflat hoți. Dar nu au sunat la 112, ci au apelat un prieten polițist, după ce au spart geamurile mașinii.

Tecar susține, conform sursei citate, că ”pe mine m-a sunat cumantul meu, în jurul orei 23,50, și mi-a spus că ai hoții la motorină, la camion. Am deschis geamul și era în față la camion. Între timp a plecat și Logan-ul care era în spatele camionului. A venit Pele și i-a văzut în ce direcție s-au dus, către Pișchia și am plecat să-i urmărim”. Au plecat spre autostradă și au dat de Duster care se întorcea spre Giarmata. ”Pe strada Morii, erau parcați pe pod. Le-am blocat mașina pe pod și m-am dat jos la ei. Le-am bătut în geam de două, trei ori să-l lase jos, să-l deschidă. Nu e adevărat că au spus că sunt de la Poliția de Frontieră. Nu au deschis geamul, a dat cu marșalierul, a văzut că nu poate că era blocat și atunci a virat brusc stânga și atunci a frecat toată mașina de stâlp. Când am văzut că a dat să fugă, am dat cu bâta și le-am spart geamurile. Recunosc. Eu singur m-am dat jos, el a stat la volan. Când au sărit șanțul cu Duster-ul, am aruncat bâta și atunci le-am spart și luneta. Mașina a plecat”, a mai povestit Tecar.

După incident, acesta ar fi sunat un prieten, polițist local, căruia i-ar fi relatat cele întâmplate. ”A sosit un echipaj de Poliție. Noi le-am prezentat buletinele și le-am explicat cum s-a întâmplat. A venit un Logan alb. S-au dat jos trei mascați de la Poliția de Frontieră cu cagulele pe față. Au întrebat-o pe polițistă dacă noi suntem și atunci au tăbărât pe noi. De atunci nu mai știu nimic , mi s-a tăiat filmul. Când m-am trezit 04,17 când am realizat unde sunt, la secția de Poliție”, susține bărbatul. Celălalt spune că ar fi fost dus pe un câmp și agresat.

