Interes mare pentru concertul lui Schiller

Biletele la prețul promotional pentru concertul SCHILLER- KLANGWELTEN TOUR de pe 19 ianuarie, de la Arenele Romane, sunt, în acest moment, SOLD OUT!





Va reamintim ca magneticul artist german va concerta la Bucuresti, intr-un show exclusivist, o adevarata cascada perfecta de sunet si lumini, in care vom asculta si cateva piese de pe viitorul sau album “Morgenstuns” (“Rise” – in engleza), care, se pare, va fi lansat anul viitor. II invitam pe iubitorii lui Christopher von Deylen sa achizitioneze bilete de pe ambilet.ro, la pretul de 109 lei, pana pe data de 18 ianuarie 2019.

“Sunt foarte multumit de “Rise”. Am lucrat la acest material cum rar mi s-a intamplat, cu foarte multa bucurie! Abia astept sa vi-l prezint! Are si invitati surpriza”, a conchis Christopher.

http://bit.ly/Morgenstund_PreOrder //

https://www.youtube.com/watch?v=lOfN2iEXQxE

Intrarea la concert va fi permisa de la ora 19.00, iar concertul va incepe la ora 20.00!

Daca in 2016, cand a concertat (practic) pentru prima oara in Romania, Schiller si-a cerut scuze ca nu stie sa spuna “multumesc” in limba romana. Atunci, “Zeul Sunetului” a promis, printre ropotele de aplauze, ca se va intoarce si va invata! Iata ca revine si… nu oricum, ci cu mult mai multe piese cunoscute si cu o scena senzationala, inundata de lasere, lumini si sunet surround.

De-a lungul carierei sale, artistul a sustinut concerte EXTREM de apreciate atat de catre public cat si de catre mass-media. Schiller si-a cunoscut faima incepand cu 1998. Numele l-a preluat dupa poetul si dramaturgul german Friedrich Schiller. Postul de televiziune grecesc “Music Force Europe” dedica timp muzicii lui Schiller, in fecare saptamana, intr-un show ce se numeste "Schill-Out".

Primul succes cu adevarat rasunator a lui von Deylen s-a petrecut in 2003 cu albumul Leben (Viata, Existenta), primul dintr-o serie de materiale foarte reusite si apreciate de un public larg. Cinematicul album “Future”, aparut in 2016, a fost inspirat de zilele petrecute in desertul Mojave, din SUA. Pe acest ultim produs discografic, SCHILLER a colaborat cu numeroase vocaliste, printre care: Kêta, Arlissa, Emma Hewitt, Samu Haber, Sheppard Solomon, Maggie Szabo, Cristina Adriana Scabbia - cunoscuta din Lacuna Coil, Tawgs Salter si celebra actrita Sharon Stone, ce a scris versurile piesei "For You".

https://www.youtube.com/watch?v=9dqsG34pYcA

Ministrul ”papusel”, in noua formula a Cabinetului Dancila! Ipostaze sexy, alaturi de sotia sa tunata

Pagina 1 din 2 12