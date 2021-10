Înșurubarea Guvernului Zero 2

Pentru a evalua șansele instalării Guvernului Zero 2 în condițiile pe care le precizam mai sus, adică minoritar și monocolor, este obligatoriu și aproape suficient să vedem care sunt interesele principalelor două partide. Ce vrea de fapt PSD? Ce urmărește de fapt PNL?

PSD, căruia președintele Klaus Iohannis nu intenționa să-i acorde posibilitatea de a forma un Guvern, motiv pentru care nici nu a invitat acest partid primul la consultări, are de ales. Fie, după demontarea lui Florin Cîțu, acceptă o refacere a coaliției în jurul unui nou guvern condus de PNL, fie susține din umbră un guvern minoritar. Ce preferă PSD? Evident, a doua soluție.

Va sta față în față cu un executiv extrem de vulnerabil. Și va putea trage sforile din Parlament. Culegând totodată și voturi suplimentare din direcția electoratelor pe care celelalte partide le pierd. Iar dacă în acest scenariu mai poate obține și o eventuală scindare a PNL, cu atât mai bine. Ori asta înseamnă că, atunci când se va duce în Parlament, Dacian Cioloș ar putea să obțină, în ciuda aparențelor, voturi masive din partea PSD în susținerea investiturii sale.

Ce intereres are PNL? Să devină anexa USR care tocmai a provocat furtuna care a condus la căderea Guvernului său? Să intre din nou în coaliție cu un partid care îl demonizează de două luni? Evident răspunsul este negativ. Dar are PNL interesul să conducă în continuare de la Palatul Victoria, cu un premier interimar aflat în fruntea unui Executiv cu atribuții amputate? Și să înfrunte de acolo atacurile în cascadă ale tuturor celorlalte partide, minus UDMR?

Sau este preferabil pentru PNL să tragă sforile pe care le mai poate trage din opoziție, încercând să-și refacă treptat muniția electorală pe seama unui guvern minoritar și monocolor? Este la mintea cocoșului că PNL preferă cea de-a doua soluție. Asta în caz că Iohannis nu bate cu pumnul în masă, obligându-l să reintre în coaliție pe ușa din dos, cuvenită servitorilor. Dacă cele de mai sus au o logică, atunci cu sau fără voturile susținătorilor lui Orban, Florin Cîțu va decide ca PNL să lase să treacă guvernul minoritar Zero 2.

Așa stând lucrurile, rezultă că nu este deloc exclus ca, în scurt timp, președintele Klaus Iohannis să se frece pe mâini și să se declare satisfăcut că a pus capăt crizei politice, primind la Cotroceni jurământul lui Dacian Cioloș în calitate de premier și a membrilor Cabinetului său. În felul acesta, și președintele Franței, Emmanuel Macron va fi mulțumit, în timp ce Berlinul, lipsit în acest moment de un cârmaci în putere, va înghiți în sec, urmând să-și rezolve rivalitățile cu Parisul mai târziu.

Din ce în ce mai insistent se vorbește și despre factorul intern care l-a propulsat și îl susține pe Dacian Cioloș. În aparență este voba de așa-numitul grup de la Sălaj. Un număr suspect de mare de personaje provenite din Sălaj sau aparținătoare acestui grup, cum ar fi de pildă generalul Virgil Ardelean, zis Vulpea, sau Florian Coldea, aflat în prezent în ascensiune, ca să nu-i mai amintesc și pe alții, alcătuiesc platforma de susținere subterană a lui Dacian Cioloș.

Întrucât din grupul de la Sălaj, în sensul larg al termenului, fac parte mulți ofțeri acoperiți și mulți rezerviști, acuzațiile pe care zilele trecute le-a lansat în spațiul public Dan Barna nu sunt deloc lipsite de substanță. În PLUS, numărul reprezentanților statului subteran are prevalență asupra celorlalți, iar aceștia sunt atât de eficienți, încât au reușit să canibalizeze USR. Într-un sens și mai larg însă, sub aparența sa de neomarxist, Dacian Cioloș beneficiază, tot în plan intern, de o susținere mult mai largă. Chiar dacă discretă.

Este vorba de un număr imens de mare de persoane, care au nostalgia spiralelor organizate în trecut de Gregorian Bivolaru, cunoscut și sub apelativul de Guru. Să ne amintim în acest sens un episod halucinant din 2002, chiar în perioada sfintelor sărbători de Paște, când șeful MISA a fost omagiat în Sala Polivalentă de nu mai puțin de 4.000 dintre adepții săi. Toți în pielea goală, toți în poziții dintre cele mai obscene, într-un fulminant spectacol de pornografie colectivă. Acest spectacol a fost filmat din candelabrele Sălii Polivalente de către lucrători ai Serviciului Român de Informații, care au „scăpat” mai multe secvențe și către B1TV.

Acestea au fost difuzate pe post și se găsesc în arhiva acestei televiziuni de știri. Pentru toate aceste persoane, dar și pentru adepții MISA care nu au putut participa la mega-spectacolul porno, Dacian Cioloș este un membru de vază al respectivei comunități. Și va fi susținut în mod activ. Dacă este nevoie, și din stradă. Și tot din stradă, Cioloș va mai fi susținut și de către zecile de mii – unii afirmă că este vorba de miiloane – de susținători ai drepturilor minorităților sexuale.

Așadar Dacian Cioloș, chiar dacă nu a primit voturi suficiente din partea cetățenilor României, este privit ca un reprezentant legitim al unor conaționali. La fel cum el a fost înfiat cu drepturi depline și de către o comunitate mai largă, existentă la nivel european, și care este atent manipulată de către conducătorii ultimei Republici Franceze.

Până când să ajungă să ia apă, iată așadar că Guvernul Zero 2 este pe cale de a fi lansat și de a primi suficient vânt din pupă pentru a putea porni la drum. Aplauze pentru băieți!