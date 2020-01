Social media a devenit „un catalog” pentru bărbați care-i ajută să selecteze următoarea ţintă. Aceasta este prostituția de ultimă generație.

Este înfricoșător când mă gândesc că mi-au trimis mesaje, probabil că au trimis la mii de fete drăguțe pe Instagram”, spune Tyne-Lexy Clarson. Ea spune că a avut doar 19 ani când a primit pentru prima dată o ofertă de 20.000 de lire sterline pentru cină și băuturi. Însă după ce a jucat în seria a doua Love Island, o agenție i-a trimis prin e-mail, oferindu-i 50.000 de lire sterline pentru cinci nopți în Dubai. Acesta conținea un acord de non-divulgare, în care se precizează că detaliile despre ceea ce i se va cere să rămână confidențiale. Tyne-Lexy spune că a refuzat oferta.

O utilizatoare a Instagramului a acceptat o ofertă. Cum se justifică?

O altă înfocată a Instagramului din Marea Britanie spune că i s-au oferit 10.000 de lire sterline pentru sex, în cadrul unui pachet de vacanță mai amplu. „Isabel” (nume fictiv) spune că a fost abordată pentru prima dată pe Instagram de un bărbat cu 10 ani mai mare decât ea, după ce a apărut într-o emisiune la TV. „Mi s-au oferit inițial genți de designer. Avea un fetiș pentru asta și mi-a oferit genți de mii de lire”, a explicat ea. „Eu luptam să-mi păstrez fanii pe are îi aveam online. Deci, cred că de aceea am acceptat oferta”, a spus „Isabel”. Ea a spus că timp de 18 luni a vorbit online cu persoana în cauză, după care a fost destul de încântată să se și vadă. „La cină am început să bem și m-a întrebat despre sițuația mea financiară, iar eu i-am spus că am o datorie de 5.000 de lire sterline. El mi-a spus: dacă faci sex cu mine îți voi da dublu”, spune tânăra care nu și-a divulgat adevărata identitate. Dar ea insistă că nu este o formă de prostituție ce a făcut ea: „Este o relație vizată care progresează de-a lungul timpului … Întrucât cred că prostituția este atunci când acceptați o taxă cu un străin”.

Grupul feminist, Object, care face campanii împotriva obiectivării sexuale a femeilor, a spus că a înțeles de ce femeile au acceptat ofertele „extrem de tentante”

Heather Brunskell-Evans a spus: „Femeile care sunt implicate în acest lucru nu vor dori să audă cuvântul prostituție. Realitatea este că își vând trupurile pentru bani. Oferă este tot ce are nevoie pentru a avea succes ca influencer, dar în cele din urmă este tot exploatare, iar acea femeie va trebui să facă lucruri pentru acei bani cu care nu vrea să se asocieze pentru că e ruşinos”.

Agentul de celebrităţi Rob Cooper a spus că nu au fost abordate doar femeile

El a spus că unui bărbat care postează online i s-a oferit în mod regulat bani pentru a efectua acte sexuale. „Aș spune că un influencer la nivel înalt sau o vedetă primește aceste mesaje în fiecare zi”. El a adăugat că platformele de socializare ar trebui să găsească o modalitate de a face oamenii răspunzători – folosind ceva precum un pașaport sau un număr național de asigurare – astfel încât, dacă sunt blocați să şi răspundă.

Un purtător de cuvânt al companiei Facebook a declarat: „Solicitarea de servicii sexuale nu este tolerată pe Instagram, iar cei care ne încalcă în mod repetat regulamentele vor fi interzişi. Vrem ca Instagram să fie un spațiu sigur pentru ca oamenii să se exprime. Investim foarte mult în instrumente și tehnologii pentru a preveni hărțuirea pe platformă”, spune reprezentantul Gigantului media, notează BBC. Numai că, realitatea este alta. Instagram a devenit o platformă pentru cei care sunt în căutare de sex. Dar oare, femeile şi bărbaţii care se expun toată ziua pe social media la ce se aşteapă? Doar la aprecieri? Să fim serioşi, nimic nu este ceea ce pare pe aceste platforme, ca dovadă exemplele de mai sus…..şi câte persoane or mai fi în situaţia aceasta…dar tac, ignoră sau acceptă.

