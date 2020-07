La finalul acestei săptămâni, Inna și-a luat câteva zile libere pe care a ales să le petreacă pe litoralul românesc. Celebra artistă a avut o apariție de-a dreptul spectaculoasă, iar imaginile postate pe rețele sociale servesc drept dovadă în acest sens, scrie A1.

Vezi această postare pe Instagram 😘🌞 O postare distribuită de INNA (@inna) pe Iul 3, 2020 la 7:35 PDT

Pentru escapada din acest weekend, artista a ales să poarte un costum de baie alb, vestimentație cu care a făcut furori pe plaja din Vama Veche.

Cu toate că în anii trecuți Inna alegea să plece în vacanță în diferite destinații exotice la care cei mai mulți dintre noi doar visează, anul acesta, cel mai probabil din cauza pandemiei, artista a ales să se răsfețe pe melaguri românești.

Se pare că artista a petrecut niște zile absolut superbe și, ca de fiecare dată, a împărtășit totul pe rețele sociale. Pe contul de Instagram, Inna a făcut publică o fotografie incendiară, în costum de baie, iar internauții au „asaltat-o” cu aprecieri și complimente.

Într-un costum de baie super-sexy, Inna a încins atmosfera. Vedeta a profitat de fiecare clipă petrecută cu prietenele ei.A dansat non-stop, a alergat pe nisipul fierbinte și s-a distrat la maximum.

Celebra artistă a anunțat recent că a fost cerută în căsătorie de unul dintre iubiții ei

Câți dintre fanii artistei știau faptul că Inna a fost la un pas să se căsătorească? Marele anunț a fost făcut în timpul unei emisiuni prezentate de Selly, pe canalul său de YouTube.

Inna a mărturisit că a spus marele „DA” cândva, în decursul unei relații de 6 ani pe care a avut-o cu un băiat. Întrebată cum s-a întâmplat de nu a mai ajuns niciodată în fața altarului, bruneta în vârstă de 33 de ani a povestit că amândoi s-au răzgândit înainte să facă marele pas, de unde putem deduce că ar putea să se fi și despărțit până acum.

„Mamă! Da, am fost. Am spus da, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat 6 ani și apoi ne-am răzgândit amândoi”, a mărturisit Inna în videoclipul postat de Selly pe YouTube.