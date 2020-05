Cu 2,8 milioane de urmăritori, Inna este una dintre vedetele autohtone cu cei mai mulți fani pe Instagram.

Recent, Inna a scos de la naftalină niște fotografii pe care le „uitase”, și care, așa cum era de așteptat au făcut furori printre bărbați, cărora le-a înfiebântat puțin imaginația.

Și de data aceasta Inna a oferit fanilor de pe rețelele de socializare imagini cu ea de la concertele din țară sau străînătate, de la ședințe foto sau de la videoclipurile pe care le-a filmat. În izolare s-a reorientat s-a ocupat în același timp și de carieră, lansând câteva piese și videoclipuri.

Inna apare în imagini în apă, înfășurată într-un cearșaf-earfă. Deși le-a publicat acum am aflat că John Perez este cel care s-a ocupat de regia clipului „Cola Song”,care a realizat și această şedinţă foto interzisă minorilor cu Inna. Românca a făcut senzaţie în momentul în care a renunţat la haine şi a plonjat în apă.

Udă şi provocatoare, Inna a reuşit să pună pe jar toţi bărbaţii! Imaginile sunt de prin 2014, însă acum le-a publicat din nou ca să-și aducă aminte fanii ei.

Înainte de postarea acestor fotografii, Inna a mai postat recent și alte poze făcute în Dubai.Inna a mers în Dubai, unde vremea este favorabilă pentru plajă. N-a rezistat tentaţiei şi a făcut câteva fotografii sexy.

Artista devine din ce în ce mai frumoasă, iar trecerea anilor o avantajază pe cântăreață, mai ales că succesul ei crește din ce în ce mai mult.

În plus, stilul ei vestimentar este foarte apreciat oriunde merge și are fani peste tot în lume. Cu siguranţă artista va fi la fel de apreciată și în acest an, potrivit tabu.ro