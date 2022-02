Înfrângere pentru DNA! Decizie de la Tribunalul București. Dosarul lui „Portocală” retrimis la Parchet

Judecătoarea Mihaela Lavinia Cîrciumaru, magistrat la Tribunalul București, a decis să trimită la DNA dosarul în care procurorii de la Direcția Națională Anticorupție i-au trimis în judecată pe Alexandru Ghiță, fratele fostului deputat Sebastian Ghiță, precum și 13 firme, printre care Asesoft și Teamnet. Cauza a fost începută de procurorul Mircea Negulescu „Portocală” de la DNA Ploiești și a fost continuată de procurorul Marius Daniel Pată, conform luju.ro.

Decizia pe care a luat-o judecătoarea Mihaela Lavinia Cîrciumaru de la Tribunalul București

Procurorii au fost blocați învins chiar în camera preliminară de către mai mulți apropiați ai fostului deputat Sebastian Ghiță. Este vorba despre fratele Alexandru Ghiță și cumnatul Cristian Anastasescu.

Luni, 7 februarie, judecătoarea Mihaela Lavinia Cîrciumaru de la Tribunalul București a dispus restituirea către DNA, pentru refacerea urmăririi penale, a dosarului în care parchetul condus de Crin-Nicu Bologa i-a trimis în judecată pe Alexandru Ghiță, Cristian Anastasescu, precum și 13 firme (cele mai cunoscute fiind Asesoft și Teamnet). Este vorba despre o cauza vizând în principal presupuse fapte de evaziune fiscală. Totodată, magistrată TMB a dispus exlcuderea tuturor probelor administrate în cauza în faza urmăririi penale.

Iată minuta încheierii din dosarul nr. 30055/3/2019/a1:

„1.Admite exceptia nulitatii absolute cu privire la legalitatea efectuarii actelor de urmarire penala, a administrarii probelor si a sesizarii instantei. Exclude toate probele administrate in faza urmaririi penale. Restituie cauza la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de Combatere a Coruptiei, in vederea refacerii urmaririi penale.

2. Revoca masurile asiguratorii instituite fata de inculpatii SC EXPERT ONE RESEARCH SRL, MERCONSULT TEAM SRL, NETWORK ONE DISTRIBUTION, TEAMNET INTERNATIONAL SA, S.C. IT INFOCONS SERVICES S.R.L., S.C. FUTURE TIME COMUNICATION TECHNOLOGIES SRL, S.C. VIEWPEDIA SOFT S.R.L., S.C. SUNGARD SYSTEMS S.R.L., DIMULESCU MARIANA MERI, NEDELCU BOGDAN, ANASTASESCU CRISTIAN prin Ordonanta nr. 583/P/2014 din 03.05.2017 a DNA – Structura centrala si prin Ordonanta nr. 13/P/2019 din 02.10.2019 a DNA – Structura Centrala.

Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicarea incheierii. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 7.02.2022”.

Iată lista firmelor inculpate in dosar:

– SC Asesoft International SA

– SC 2 K TELECOM SRL

– SC Sungard Systems SRL

– SC Infratel Net SRL

– SC Glar Construct SRL

– SC Accessnet International SRL

– SC Network One Distribution SRL (fosta SC ASESOFT DISTRIBUTION SRL)

– SC Expert One Research SRL (fosta SC Xor IT Systems SRL)

– SC Future Time Comunication Technologies SRL

– SC Viewpedia Soft SRL

– SC Teamnet International SA

– SC IT Infocons Services SRL

– SC Merconsult Team SRL