Infirmieră dezaxată: Am schimbat 5.000 de nou-născuţi din paturile lor. O făceam pentru distracţie

Elizabeth Mwewa, bolnavă în stare terminală, a recunoscut ceva cutremurător. În toţi cei 12 ani în care a muncit ca infirmieră la secţia Maternitate a UTH, a schimbat din pătuţurile lor circa 5.000 de nou-născuţi. Aşadar, a nenorocit mii de familii, a produs divorţuri deoarece se întâmpla ca bebeluşii să aibă culoarea pielii mai închisă. A făcut ca aceşti copii să crească în familii diferite din simplul motiv: că infirmiera se distra!





''L-am aflat pe Dumnezeu şi am renăscut, deci doresc să nu mai ascund nimic: în 12 ani în care am lucrat ca infirmieră la secţia Maternitate a UTH, am schimbat din pătuţurile lor, circa 5.000 de nou născuţi''. Aceasta este confesiunea-şoc făcută de Elizabeth cotidianului Zambian Observer, care având o tumoră în stadiu terminal, s-a hotărât să ''dea socoteală'' pentru păcatele sale.

Femeia, care muncea la University Teaching Hospital din Lusaka, a admis că a schimbat dintr-un pat în altul mii de copii ''din distracţie'' şi speră în iertarea Domnului. '' Şi - adaugă ea - cer şi zambienilor să ierte tot răul pe care l-am făcut copiilor nevinovaţi.

Am provocat divorţul unor perechi de soţi care, chiar dacă şi-au fost fideli, s-au gândit la trădări după ce au efectuat testul ADN''.

'Am făcut ca multe mame să alăpteze copii care nu erau ai lor. Schimbam copiii din pătuţurile lor punându-i în locul altora din distracţie. Deci dacă fraţii şi surorile voastre au pielea mai închisă la culoare sau mai deschisă decât voi, este probabil că eu sunt aceea care v-am schimbat din pătuţul vostru şi-mi pare foarte rău pentru toate astea'', a spus invitând toate persoanele născute în spitalul din Lusaka între 1983 şi 1995 să-şi verifice propria identitate prin intermediul probei ADN, titrează fanpage

sursa foto: gistreel.com

