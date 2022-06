Infernul pune din nou stăpânire pe Grecia. Flăcările se extind cu repeziciune. Bruxelles trimite peste 200 de pompieri la Atena. FOTO

Autoritățile din Grecia evacuează o suburbie din Atena, în urma unui incendiu de vegetație declanșat de o stație electrică de înaltă tensiune și încurajat de rafalele de vânt puternice. Agenția elenă de protecție civilă a lansat un apel de urgență prin SMS pentru ca oamenii să părăsească Ano Voula, deoarece flăcările sunt de nestăpânit.

Oficialii nu au raportat victime umane, însă, ulterior, au evacuat și alte patru cartiere din cauza vântului care și-a schimbat direcția și a împins frontul de foc spre orașul Vari, a declarat Grigoris Konstantelos, primarul din Voula, pentru Skai TV. Aproximativ 20 de case au loc distruse de flăcări, potrivit edilului elen.

A #wildfire swept through the Panorama Voulas area, south of #Athens, #Greece, destroying homes and vehicles.

The blaze whipped by gale-force winds ripped through vegetation in the southern suburb of Athens, the fire brigade said, forcing residents to evacuate. pic.twitter.com/hTlDnQmi9F

