„În aceste vremuri complicate, prioritățile fiecărui ordonator de credite trebuie să fie gestionarea eficientă a bugetului, reducerea cheltuielilor, investițiile publice din surse de fonduri cât mai accesibile și identificarea de soluții la problemele cetățenilor. Primarul Sectorului 1 face exact invers. Greu de spus dacă doar din incompetență sau are și intenții ascunse.

Cea mai bogată administrație locală din România, care în 2019 nu a fost în stare să cheltuie peste 240 de milioane de lei, vrea să contracteze acum împrumuturi scumpe și extrem de riscante în aceste vremuri. Pentru ce? Pentru proiecte de investiții fictive și tunuri din bani publici”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

„Echipa PNL Sector 1 a analizat caietul de sarcini al achiziției, ce are ca obiect coordonarea resurselor financiare necesare, prin utilizarea combinată a resurselor proprii și a finanțărilor interne/externe. Ce am descoperit? Foarte multe inadvertențe, bâlbe și o doză serioasă de incompetență marca PSD.

Astfel, caietul de sarcini vorbește de proiecte de investiții care nu au legătură între ele și ale căror specificități nu pot fi puse sub aceeași umbrelă, într-un mod coerent: Spitalul de urgență Sfântul Vasile cel Mare, reabilitare termică locuințe și stația de colectare selectivă.

<<Atât spitalul de urgență, cât și reabilitarea termică sunt proiecte din campania electorală din 2016, despre care Tudorache a vorbit și promis multe. Probabil are de gând să prezinte aceleași proiecte și în campania din acest an, sperând că cetățenii au memoria scurtă. Consiliul Local a capitalizat deja Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public a sectorului cu 79,5 milioane lei. De ce nu se folosesc acești bani pentru finanțarea investițiilor? Probabil pentru că se plătesc salarii inutile, pentru angajați care nu fac nimic>>, a mai spus Sebastian Burduja.

Cum vrea Primăria să paseze responsabilitatea proiectelor

Mai mult decât atât, primarul și direcțiile din primărie vor să fie la adăpost de orice răspundere legată de selecția datelor, elaborarea contractelor sau soluțiile tehnice promovate. Întreaga răspundere a livrării proiectelor va fi la prestatorul de servicii de consultanță, conform caietului de sarcini:

Pagina 6: Prestatorul are obligaţia de a colecta cu sprijinul Autorităţii Contractante, de la toţi factorii implicaţi în implementarea Proiectului (inclusiv alţi prestatori de servicii/executanţi de lucrări contractaţi de către Beneficiar pe parcursul implementării proiectului şi/sau alte instituţii vizate), datele relevante necesare executării acordului-cadru/ contractelor subsecvente, fiind pe deplin răspunzător pentru modul de elaborare a propunerii tehnice în raport cu cerinţele formulate; precum şi pentru execuţia acordului-cadru/ contractelor subsecvente cu respectarea prevederilor propunerii tehnice şi în conformitate cu cerinţele minimale aferente prezentului caiet de sarcini.

Reiese, astfel, că personalul din direcția de management economic din cadrul primăriei sectorului 1 nu poate, nu știe sau nu vrea să îndeplinească activitățile specifice.

Mai deducem și că la nivelul primăriei nu există angajați capabili să analizeze indicatorii financiari sau să întocmească raportările financiar-contabile, din moment ce primăria caută un consultant care să „analizeze și revizuiască structura datoriei publice locale”, conform aceluiași document.

<<Legea finanțelor publice locale 273/2006 este foarte clară în ceea ce privește instrumentele datoriei publice locale. Fiecare institutie financiara are propriul ei sistem de analiză, care ține cont și de calculul anumitor indicatori financiari proprii. Administrații locale competente, precum Oradea sau Brașov, beneficiază de finanțări de la instituții financiare și fac foarte bine aceste raportări, fără să externalizeze. Sunt foarte multe servicii care se doresc a fi externalizate, deși pot fi realizate foarte ușor cu resursele din departamentele economice și juridice ale primăriei, unde sunt convins că există și oameni competenți, care își fac treaba>>, considera președintele PNL Sector 1.

În trecut, alte administrații pesediste din București, colegi de partid și de jaf din bani publici cu Tudorache, au reușit să acceseze împrumuturi de la instituții financiare internaționale cu o componentă redusă de bani nerambursabili (3-5%), încadrându-le integral la categoria bani europeni nerambursabili, evitând astfel anumite prevederi ale legii datoriei publice în ceea ce privește gradul de îndatorare.

<<Probabil că și Tudorache vrea să facă același mic artificiu, caracteristic partidului toxic din care face parte. Ne vom asigura că legea este respectată și că banii cetățenilor din sector nu sunt aruncați pe datorii inutile și foarte scumpe. Foarte curând toate aceste combinații pe spinarea cetățenilor din sectorul 1 vor deveni doar pagini de tristă amintire din istoria comunității noastre>>, a conchis Sebastian Burduja”, potrivit comunicatului PNL.