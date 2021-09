Încă un divorț răsunător în lumea miliardarilor. Cea mai bogată româncă din lume, la un pas de un imperiu colosal. FOTO

Jenny Paulson este o româncă extrem de bogată, care trăiește în Statele Unite. Aceasta este prietenă cu fostul președinte Donald Trump și trăiește într-un lux greu de imaginat. Aceasta a plecat în SUA la fratele ei, George Zaharia, care fugise înainte de ’89 din România.

Viaţa i s-a schimbat radical după ce Jenny s-a căsătorit cu miliardarul John Paulson, care deţine compania Paulson&Co. Soţul româncei este un potent om de afaceri şi este considerat unul dintre cei mai buni bussines man de pe Wall Street. Miliardarul a dat lovitura în 2007, când a pariat împotriva pieţei şi a anticipat recesiunea, compania lui câştigând astfel 15 miliarde de dolari, din care lui i-au revenit 3,7 miliarde

Jenny Paulson, care este în plin proces de divorţ de soţul ei, miliardarul american John Paulson

Divorțul a fost depus în Suffolk, New York, și nu există un acord prenupțial, a scris The New York Post citând o sursă anonimă. Americanul are o avere netă estimată la aproape 5 miliarde de dolari. Jumătate din această sumă va ajunge la soţia lui.

Jenny Paulson a dus o viaţă grea până când, după ce a schimbat mai multe locuri de muncă, a ajuns la compania nou-înfiinţată a lui John Paulson, ca secretară-asistentă. Americanul avea atunci 45 de ani şi o reputatie de playboy in cercurile exclusiviste newyorkeze.

Relaţia dintre cei doi nu a început imediat. Abia la trei ani de la angajare, şi după peste 200 de întâlniri secrete, Jenny a acceptat propunerea acestuia de a se căsători. Pentru că niciunul nu ştia ce va urma, nu au semnat şi un contract prenupţial. În câţiva ani, însă, John Paulson a dat lovitura şi a început să câştige miliarde de dolari.

Cel mai bine este să investeşti în domenii pe care le cunoşti bine. Poţi să fii norocos. Oricine poate fi norocos cu o investiţie anume, dar asta nu este o strategie pe termen lung. Dacă investeşti în domenii pe care nu le cunoşti, până la final nu îţi va merge bine, spunea John Paulson într-un interviu.

John Paulson a investit, de asemenea, miliarde de dolari în stațiuni de lux din Puerto Rico – Condado Vanderbilt Hotel și St. Regis Bahia Beach Resort

Aşadar, cei doi au însă mai mult de împărţit decât bani: familia deţine o fermă în Aspen care în trecut a aparţinut unui prinţ arab, o locuinţă de peste 50 de milioane de dolari în Hamptopns dar şi trei hoteluri în Puerto Rico. De asemenea, fundaţia pe care o patronează împreună are resurse care se ridică la aproape 2 miliarde de dolari.

Divorțul dintre John Paulson și Jenny Paulson urmează despărțirii fondatorului miliardar Microsoft Bill Gates și Melinda French Gates, Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din America, şi Mackenzie Scott.

John Paulson, cu toate acestea, a avut mai puțin succes în ultimii ani. Fondurile sale speculative au gestionat aproximativ 6 miliarde de dolari până în 2018, o șesime din suma gestionată la vârf. John Paulson a spus anul trecut că își va transforma fondul de acoperire într-o afacere de familie, scrie Forbes.