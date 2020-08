Așa cum singură recunoaște, cântăreața a trecut prin numeroase transformări, iar în prezent susține că a ajuns să fie cea mai bună variantă a ei (orice ar însemna asta). A știut să transforme ceea ce pentru alte artiste ar fi fost un handicap, într-un atu care o face și mai apetisantă.

Carmen a dezvăluit fanilor săi cel mai mare secret pe care îl are și care o face întotdeauna să se simtă la înălțime, la propriu. Mai exact, este extrem de scundă, motiv pentru care poartă, de mai bine de 10 ani, pantofi cu toc foarte înalt. Și când spunem foarte înalt, chiar este. Artista încalță pantofi și sandale cu tocuri de peste 17 cm și se pare că se descurcă de minune cu mersul pe asemenea încălțări.

„Timp de 10 ani mersul pe tocuri a devenit mai comod decât adidașii și au fost parte din “uniforma” mea de artist! Îi port cu mândrie și în mână și în picioare. Particularitățile care susțin feminitatea vor fi mereu părul lung, tocurile înalte și vestimentația feminină. atuuri pe care o femeie le poartă o viață cu ea!” a scris Carmen de la Sălciua, pe Instagramul său, acolo unde a postat o fotografie cu ea, în timp ce ține în mână o astfel de pereche de pantofi.

Cuțite în suflet

Recent, bruneta a povestit că viaţa ei s-a schimbat radical după divorţul de Culiță Sterp, însă această despărţire recentă a afectat-o atât pe plan personal cât şi profesional.

„Îmi cer scuze față de toți cei care ne-ați iubit împreună sau prin prisma melodiilor și așteptați cu sufletul la gură această melodie (”Întoarce-te acasă”, piesa pe care urma să o lanseze alături de Culiță Sterp). Nu va mai fi lansată și voi fi sinceră cu voi. Nu suntem niciunul doar un produs media! Suntem niște oameni care nu pot să joace niște roluri. Eu, personal, nu mai pot fi un om care zâmbește și cântă în fața unor oameni cu mii de cuțite în suflet. Fiecare are drumul lui acum! Fiecare are o carieră și fiecare are succesul lui!”, a explicat Carmen.

Întrebată dacă mai păstrează poze cu fostul soț, ea a declarat: „Vor rămâne acolo! Nu a fost un nimeni… a fost soţul meu în faţa lui Dumnezeu şi în faţa lumii! Am un respect faţă de aceşti ani! Atât! În rest să ne ajute Dumnezeu la fiecare pe drumul nostru!”, relatează Cancan.