În retorica neo-marxistă filmele celebre de Crăciun ar trebui să dispară. Motivul este de-a dreptul șocant

Criticile s-au înmulțit cu privire la celebrele filme de Crăciun precum Love Actually, The Holiday și It’s a Wonderful Live, unde se spune că aceste povești festive „promovează personajele masculine toxice”.

Între timp, în ciuda retoricii neomarxiste, utilizatorii rețelelor de socializare au accesat unele dintre cele mai îndrăgite filme, inclusiv Jurnalul lui Bridget Jones, cu Renee Zellweger în rol principal, atât de criticat de progresiști.

Așadar, filmele noaste preferate de Crăciun ar putea dispărea din cauza represiunii culturale

Nu este om pe pământ să nu se fi îndrăgostit de multe dintre aceste povești de Crăciun, de la un tată vitreg îndurerat, interpretat de Liam Neeson, care se îngrijește de fiul regretatei sale soții, Sam (Thomas Brodie-Sangster), până la un prim-ministru strălucitor interpretat de Hugh Grant, care pune în balanță datoria și fantezia – dansând în jurul clădirii nr. 10 Downing Street cu surorile Pointer.

Însă, unii au devenit din ce în ce mai critici cu privire la extravaganța festivă, numind unele dintre filme misogine și problematice. Și nu doar acele filme relativ recente de vacanță atrag furia utilizatorilor corecti din punct de vedere politic de pe Twitter. Filmele realizate încă din anii 1940 sunt, de asemenea, vizate de neomarxiști acuzând de rasism și misoginism.

Este șocant ce spun unii internauţi cu vederi corecte din punct de vedere politic

Unii au sugerat că personajul lui Hugh Grant își folosește de fapt puterea pentru a flirta cu doamna de ceai, care este interpretată de Martine McCutcheon, înainte de a o concedia după ce este hărțuită sexual de președintele Statelor Unite, aflat în vizită.

O persoană a comentat: „Am urmărit pentru prima dată Love Actually aseară și nu numai că este fatphobic, dar este și sexist ??? Am râs de 2 sau 3 ori, dar în cea mai mare parte a filmului am fost ca „wtf, cum să se considere acest film romantic”.

Un altul a scris: „Am revizionat Love Actually în seara asta și sunt atât de șocat încât nu am observat niciodată cât de sexist și rău este? Cel mai rău este că nu am observat niciodată nimic din toate astea înainte”.

Utilizatorii rețelelor de socializare au fost de acord, unul declarând: „Sărbătoarea este teribilă, dar extrem de plăcută, mai ales că personajul „fermecător” al lui Jack Black se comportă ca un sociopat periculos. „Este un film despre masculinitatea toxică”.

Graham, care este interpretat de Jude Law, a fost criticat: „Din păcate, mi-am dat seama că Jude Law în The Holiday este un băiat”. Cam acestea sunt câteva din opiniile progresiștilor care vor ca toate aceste filme clasice să dispară, relatează Daily Mail.