Zi de weekend pentru români, sâmbătă a fost una în care mulți dintre locuitorii din București au lăsat deoparte autoizolarea din plină pandemie și au ieșit în parc.

Eu am profitat de ziua frumoasă și am scos fetele la plimbare. Cățeii adică. În Parcul IOR sau „Alexandru Ioan Cuza”, cum se numește acum. Și am văzut familii cu copii stând la iarbă verde, cu cățel, scaune sau pături. E drept, mult mai puțini ca altădată…

În schimb, terenurile de sport în care se juca fotbal și baschet erau pline.

Și unul dintre parcurile amenajate pentru copii era animat de micuți și de părinți…

