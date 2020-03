Un bărbat biologic din Marea Britanie care se declară femeie, Leila Le Fey (cunoscut și ca Adam Hodgson sau Marcus Smith), a pledat vinovat pentru că a amenințat un bărbat cu un ciocan, într-o tentativă de jaf dintr-un supermarket, scrie Daily Mail.

Este ultima din peste 50 de infracțiuni care se găsesc în cazierul său, inclusiv furturi de arme.

Calificând gestul lui Le Fey (foto) ca „de neiertat”, judecătorul Stephen Mooney a pronunțat inițial o sentință de șase luni de închisoare, pe care ulterior a suspendat-o, după ce avocații au arătat că Le Fey nu are un Certificat de Recunoaștere a Genului.

Acest document se acordă celor care au petrecut cel puțin doi ani ca persoane de sex opus.

În lipsa certificatului, Le Fey ar fi trebuit trimis la o închisoare pentru bărbați, ceea ce ar fi reprezentat un pericol pentru condamnat, au arătat avocații.

Nu se știe dacă Le Fey a suferit vreo intervenție chirurgicală.

„Trăim într-o societate care recunoaște și acceptă diversitatea și permite și încurajează persoanele să-și trăiască viața după cum doresc”, a spus judecătorul Mooney.

„Uneori, societatea nu face ajustările necesare în toate privințele pentru a reflecta schimbările societății în ansamblul ei.”

Și omul legii a continuat:

„După ce am reflectat din nou asupra impactului unei pedepse imediate , asupra dificultăților și problemelor insolubile cu care serviciul penitenciar ar fi confruntat, am reconsiderat dacă încarcerarea trebuie să fie imediată.”

După care judecătorul a conchis:

„În lumina acestor informații, am fost nevoit să ajung la concluzia că în cazul particular al dumitale am dreptul să sper la o o formă de reabilitare.”

Așa se face că în loc de pușcărie, recidivistul transsexual va fi supus la 30 de ședințe de detoxifiere, dat fiind că avocații lui Le Fey au susținut că infracțiunea a fost produsă pe fondul consumului de droguri.

Posibilitatea de a scăpa de pedeapsă determină tot mai mulți condamnați bărbați să se declare femei. Potrivit The Telegraph, numărul lor a depășit 100, o cifră dublă față de acum doi ani.

