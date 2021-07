Imigranții din Belgia fac foamea. Patru bărbați și-au cusut buzele în semn de protest față de autoritățile din Bruxelles, care nu le pun la dispoziție imigranților locuri de muncă sau servicii sociale pentru a ieși din crizele în care se află.

Mai bine de 400 de imigranți sunt reținuți în două universități din Belgia și într-o biserică din centrul Bruxelles-ului. Aceștia au mâncat o masă serioasă, ultima dată, pe 23 mai și sunt foarte slăbiți.

Mulți dintre imigranții din capitala Belgiei sunt din Asia de Sud sau din Africa de Nord, însă locuiesc în statul belgian de mai mulți ani, unii chiar de zece ani de zile. Viețile lor însă, au luat un alt curs odată cu debutul pandemiei de coronavirus. Majoritatea imigranților și-au pierdut locurile de muncă.

„Dormim ca șobolanii”, s-a exprimat Kiran Adhikeri, un imigrant din Nepal, care a lucrat ca bucătar până la începutul pandemiei de coronavirus. „Mă doare capul, mă roade stomacul, simt durere în tot trupul. Implor (autoritățile belgiene – n.r.) – dați-ne, vă rugăm, un loc de muncă. Vreau să-mi plătesc taxele, vreau să-mi cresc copilul aici, într-un oraș modern”, a spus imigrantul jurnaliștilor Reuters.

Presa internațională notează că majoritatea imigranților arătau foarte slăbiți. Unii dintre ei au decis să facă greva foamei. Patru bărbați și-au cusut buzele, cu ajutorul unor angajați din Sănătate, care au supravegheat procesul, pentru a sugera autorităților că nu mai au niciun cuvânt de spus în fața unor astfel de circumstanțe.

Sammy Mahdi, reprezentant al departamentului care se ocupă de solicitanți de azil și de migranți, a transmis Reuters că oficialii belgieni sunt hotărâți și nu vor negocia statutul celor 150.000 de migranți, adică nu le vor oferi acte oficiale pentru a locui în Belgia.

Hundreds of migrants seeking settled status from the Belgian government, which would give them access to healthcare and government services, have been on hunger strike for more than a month in Brussels. More photos: https://t.co/wVZzgx4zCY 📷 Yves Herman pic.twitter.com/O8hnrPvZvj

— Reuters Pictures (@reuterspictures) June 30, 2021