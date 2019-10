Puțini sunt cei care știu cu Brigitte Pastramă a stat o perioadă după gratii, motivul condamnării fiind încă un mister pentru mulți. Puteți vedea în continuare cum arata frumoasa brunetă în perioada în care se afla în „detenție”.

În anul 2003, după ce soțul ei, Octavian Sfăt, a decedat, Brigitte a fost arestată pentru lipsire de libertate şi tâlhărie. Atunci, bruneta l-a sechestrat în birou împreună cu alţi indivizi pe unul dintre administratorii afacerilor sale care îi datora un miliard de lei vechi şi 5.000 de euro. Bărbatul a ieşit de acolo bătut măr.

„Chiar îmi aminteam că atunci când am fost arestată, la două luni după moartea primului meu soț, am gătit în penitenciar, pentru peste 100 de gardieni. Am fost închisă și ca să pot ieși mai repede afară, am lucrat la popotă”, povestea în urmă cu ceva vreme Brigitte Sfăt.

În 2005, Brigitte a părăsit Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Timişoara ca o adevărată vedetă, purtând u o fustă mini de blugi, un corset şi o haină de blană cu imprimeu leopard.

După episodul cu închisoarea, Brigitte a început o viață nouă. L-a cunoscut pe Iliea Năstase și a decis să își întemeieze o familie alături de acesta. După eșecul relației cu Năstase și scandalurile frecvente, cei doi au divorțat, iar în vara aceasta, Brigitte s-a căsătorit cu Florin Pastramă pe care l-a cunscut la Ferma, scrie Cancan.

