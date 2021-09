Imagini sfâșietoare: Copii de 4 ani, în combinezoane, cu mască și vizieră, plasați în carantină fără părinți FOTO/VIDEO

O asistentă medicală a realizat mai multe videoclipuri, într-un spital din Putian, în provincia sudică Fujian, China, în care a surprins condițiile de carantină ce se aplică minorilor chinezi. Femeia a publicat materialele video pe rețelele de socializare, iar imaginile surprinse au stârnit consternare printre chinezi.

Un ziar local a citat-o pe asistentă, precizând că i-au dat lacrimile când a văzut sosind o ambulanță plină de copii singuri, fără părinți, care trebuiau să intre în carantină.

Un clip ajuns viral surprinde un băiețel din China, în vârstă de patru ani, infectat cu coronavirus și plasat în carantină de către autorități, fără părinții săi. Un alt material arată un copil care poartă combinezon și împinge o valiză spre camera din spitalul unde trebuie să se izoleze. Alt minor, purtând combinezon, mască sanitară și vizieră se împiedică și cade pe coridorul unui spital, din cauza unui rucsac mult prea mare și greu pe care îl poartă în spate.

A 4-year-old kid — who tested positive (asymptomatic) for COVID-19 — in Putian (莆田), Fujian province, is being taken away for quarantine by himself. Putian is where a major outbreak is happening at the moment. pic.twitter.com/7op6qnCQSC

