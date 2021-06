Înregistrările cu autopsia extraterestrului au fost autentificate de CIA, iar ofertantul câștigător va primi, de asemenea, o notă de la un om de știință afiliat agenției care verifică negativul.

Ray Santilli, un producător londonez care pretinde că deține filmările, le-a scos la licitație pe site-ul Rarible . El descrie NFT-ul său ca fiind comparabil cu filmul „Zapruder” și „autentificat” de CIA. Dar filmul în cauză are o istorie dubioasă. A apărut pentru prima dată în 1995, când Fox a difuzat un documentar intitulat Alien Autopsy: Fact or Fiction?

Documentarul a inclus clipuri din ceea ce pretindea a fi o autopsie a unui extraterestru autentică filmată în 1947. A fost găzduit de Jonathan Frakes, care a jucat Will Riker în Star Trek: The Next Generation .

Documentarul s-a bazat pe afirmațiile reale despre o întâlnire extraterestră în acel an. Apoi, Aerodromul Roswell Army din New Mexico a lansat un comunicat de presă despre recuperarea unui „disc zburător”.

„Numeroasele zvonuri referitoare la discul zburător au devenit realitate ieri, când biroul de informații al 509-lea grup de bombe al celei de-a opta forțe aeriene, Roswell Army Air Field, a avut norocul de a deține un disc prin cooperarea unuia dintre fermierii locali și biroul șerifului din județul Chaves ”, se spune în comunicatul de presă.

Armata a retras rapid raportul – se pare că „discul zburător” nu era altceva decât un balon meteorologic – dar suspiciunea unei acoperiri guvernamentale s-a dovedit mai greu de suprimat.

Zeci de ani, zvonurile despre extratereștri din Roswell au rămas la foc mic

Însă Santilli a făcut furori cu documentarul din 1995, care conținea imagini ale unei autopsii extraterestre. El a susținut că un cameraman militar i-a dat filmul la începutul anilor ’90.

Santilli a susținut că CIA a autentificat filmările. De fapt, un om de știință afiliat CIA numit Christopher „Kit” Green a oferit o oarecare credibilitate filmului lui Santilli.

„În 1993 sau 1994 am văzut filmările autopsiei în forma sa originală și le-am adus înapoi în Marea Britanie. În acel an sau cam așa, filmările s-au deteriorat complet. Singurul lucru care a rămas au fost câteva cadre pe care le-am putea folosi ca referință ”, a susținut Santilli .

„Ceea ce am făcut a fost să restaurăm imaginea originală cadru cu cadru pe o perioadă foarte lungă de timp … Ceea ce am făcut a fost o restaurare. Nu a fost o farsă. A fost o restaurare atent realizată a operei originale. ”

Cu toate acestea, Santilli spune că NFT-ul său este un cadru pe care l-a salvat din filmările originale. De aceea cere 1 milion de dolari. Ofertantul câștigător va primi, de asemenea, un negativ din film și scrisori CIA care îi „validează” autenticitatea. Licitarea se încheie pe 6 iunie.