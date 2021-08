Imagini din infern. Incendiile au pus stăpânire și pe Italia. FOTO

Italia se confruntă cu mari probleme din cauza numeroaselor incendii de pădure care au izbucnit în zona de sud, în special în Sicilia. În insulă a fost decretată starea de urgență, iar pompierii luptă din greu cu flăcările.

Mii de hectare de pădure s-au făcut scrum, iar flăcările amenință, acum, pădurile seculare care au fost incluse la sfârşitul lunii iulie pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În toată Italia, potrivit Reuters, pompierii au intervenit sau încă intervin în 300 de zone, din aceeași cauză.

#Siciliabrucia I volontari @AIBPiemonte in azione in provincia di #Enna per spegnere gli #incendi che stanno devastando la zona. pic.twitter.com/a5atYsmQKy

— Protezione Civile Piemonte (@ProCivPiemonte) August 3, 2021