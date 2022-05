Imagini de nedescris cu oameni încolonați și duși în centre de carantină. FOTO

Strategia Chinei de a atinge zero cazuri de Covid-19 include închideri stricte a granițelor, carantine îndelungate, teste în masă și blocări rapide și direcționate. Peste 13.000 de rezidenți ai complexului rezidențial închis Nanxinyuan din sud-estul Beijingului au fost mutați în centre de carantină în noapte de vineri, din cauza a 26 de noi infecții descoperite în ultimele zile, potrivit unor fotografii și a unei notificări guvernamentale distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

„Experții au stabilit că toți rezidenții din Nanxinyuan sunt supuși unei carantine centralizate începând cu miezul nopții de 21 mai, timp de șapte zile”, au declarat vineri autoritățile din districtul Chaoyang

Fotografiile de pe reţelele de socializare au arătat sute de oameni stând la coadă cu bagajele în întuneric pentru a se urca în autocare în afara reşedinţei.

Residents of Nanxinyuan compound in SE Beijing were told to pack essential belongings and cooperate, otherwise they would „bear all the corresponding legal consequences”. Weibo photos show residents queueing with luggage to board coaches, w/ one describing it as a „wartime scene” pic.twitter.com/KIo5E1KLXR

— Laurie Chen (@lauriechenwords) May 21, 2022